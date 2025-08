Orecchiette nelle ‘nchiosce l’11 e il 12 agosto a Grottaglie

Profumo di tradizione, mani in pasta e un’intera città pronta ad accogliere migliaia di visitatori tra vicoli imbiancati a calce e sapori autentici.

Lunedì 11 e martedì 12 agosto il centro storico di Grottaglie si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto di gusto e identità grazie all’undicesima edizione di “Orecchiette nelle ‘nchiosce – On the Road”, uno degli eventi gastronomici più amati dell’estate pugliese.

L’iniziativa, divenuta appuntamento fisso per turisti e appassionati, mette al centro l’orecchietta, simbolo per eccellenza della cucina pugliese. Undici chef, tra volti noti della ristorazione regionale e nuove promesse, interpreteranno questo formato di pasta in chiave creativa e sostenibile.

Ogni piatto sarà preparato utilizzando ingredienti dei Presìdi Slow Food, in collaborazione con Slow Food Vigne e Ceramiche, a garanzia di stagionalità e attenzione al territorio.

Tra i protagonisti di questa edizione Anna e Loredana Ballo, Personal Chef / Chef freelance che propongono un’“Orecchietta alla Norma estiva del Mediterraneo” con melanzana violetta di Ostuni, e Maria Carmela D’Acunto de La Luna nel Pozzo di Grottaglie con le sue orecchiette con salsiccia di suino nero pugliese e zucchine in doppia consistenza.

Luigi Fabbiano di Wine & Co a San Giorgio Ionico porta un piatto con salicornia, gamberi, pomodorino e tarallo di trebbie, mentre Vito Rossini dagli Stati Uniti propone un originale abbinamento con pesto di pala di fico d’India, pomodori secchi e stracciatella.





Non mancano poi i sapori di Bari con Tito Nasufi, che presenta orecchiette con datterino infornato, crema di ricotta e pesto di basilico, e quelli di Palo del Colle con Giuseppe Panebianco che abbina zucchina, spigola e scorza di limone. Alessio Greco delle Tenute Bellamarina porta ceci e ristretto di pomodoro fiaschetto con olive, mentre Roberto Salvemini di Dalle Nonne di Sannicandro stupisce con orecchiette con fonduta di cipolla rossa e ragù di polpo.





A completare il gruppo ci sono Adriano Schienadi Terramossa ad Alberobello con orecchiette infornate con mozzarella, polpettine e formaggio, Danilo Doria di Atelier Doria a Brindisi con un piatto che unisce zucca, ricotta salata al limone e alici, e infine Antonella Ricciolo di Moleque a Taranto, che offre due versioni gluten free, con pizzutello di Fasano e crema di bufala, o con cozze, susine ed erbe mediterranee.





Ma il gusto non è solo nel piatto. “Orecchiette nelle ‘nchiosce” è anche manualità, racconto e comunità. Durante le due giornate, sarà possibile imparare a fare le orecchiette a mano, danzare i primi passi di pizzica o modellare l’argilla nei laboratori del progetto Torniamo, che unisce saperi antichi e nuove generazioni.





A raccontare l’anima più autentica della tradizione pugliese ci saranno Nunzia Caputo, la pastaia di Bari Vecchia diventata virale per la sua maestria, e Zia Lella (Aurelia Arces), memoria vivente della cucina grottagliese. Insieme condurranno il podcast live “Le Signore delle Orecchiette”, tra storie di famiglia, ricette tramandate e profumo di casa.





Ad accompagnare ogni piatto ci sarà una selezione curata vini di 7 cantine e 3 birrifici, mentre la colonna sonora delle due serate sarà affidata ai Cardoncelli Seduti (11 agosto) e al Drum Fest (12 agosto), per una festa che saprà unire gusto, ritmo e convivialità.





Grande attesa anche per “Orecchiette nel Castello”, la cena-evento esclusiva che si svolgerà nel giardino del Castello Episcopio. Firmata Retrogusti – Fuori Menù, l’esperienza (su prenotazione) porterà in tavola due piatti inediti della chef Paola Ortesta, accompagnati da eccellenze locali, musica e racconti guidati da Franco Peluso e Angelo Loreto, Miglior Angelo Loreto – direttore editoriale di Retrogusti e Miglior Sommelier di Puglia 2024 – in un racconto a più voci dove il vino, il cibo e la memoria si danno appuntamento per una serata da ricordare.