Ordine Psicologi, insediata la commissione ‘Diritti civili e Cultura delle Differenze’

Si è insediata la Commissione “Diritti Civili, Cultura delle Differenze, Promozione del Benessere delle Persone LGBTQIA+” nell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia.



La Commissione è composta dal professor Alessandro Taurino, nel ruolo di coordinatore) e dalle dottoresse Francesca Cafarella, Amalia Quotta e Maria Carbonara, nel ruolo di consigliere.

Obiettivo della Commissione è promuovere il benessere psicologico delle persone LGBTQIA+ e contrastare ogni forma di discriminazione – basata su orientamento sessuale e identità di genere – attraverso interventi mirati di formazione, sensibilizzazione, promozione culturale e collaborazione interprofessionale.

Le principali linee di intervento includono: la formazione specialistica su orientamenti sessuali e identità di genere, con un focus sulle discriminazioni in ottica intersezionale e sulla presa in carico affermativa; l’attività di sensibilizzazione e informazione rivolte alla comunità professionale e al territorio, in collaborazione con associazioni e servizi locali; lo sviluppo di reti interprofessionali per azioni congiunte con altri ordini e figure professionali su temi legati al benessere e ai diritti delle persone LGBTQIA+. Infine, la costituzione di gruppi di lavoro per la definizione di linee guida e protocolli operativi in ambito psicologico.

Con questa iniziativa, l’Ordine – si legge in una nota – ‘si pone come punto di riferimento a livello regionale e nazionale per la tutela dei diritti e la promozione del benessere psicologico delle persone LGBTQIA+, riaffermando il ruolo della psicologia nella costruzione di una società più giusta, equa e consapevole’.