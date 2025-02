Orchestra Magna Grecia tra Milano e Sanremo…

Orchestra Magna Grecia impegnata alla BIT di Milano, la Borsa internazionale del turismo, e a Sanremo, in occasione della Settantacinquesima edizione del Festival della canzone italiana.

Oltre alla serie di concerti pugliesi e agli appuntamenti all’interno della Stagione di concerti di Taranto e Matera in programma in questi giorni, il direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia incontrerà fra Milano e Sanremo addetti ai lavori e rappresentanti degli organi di informazione per descrivere oltre alla trentennale attività dell’Orchestra, i prossimi impegni della stessa ICO, protagonista di rassegne ed eventi di respiro nazionale e internazionale: dal Mysterium Festival al MAP, proseguendo con il MediTa e il Magna Grecia Festival.

(foto Piero Romano, diffusa dall’Ufficio Stampa Orchestra Magna Grecia)

L’attività dell’Orchestra della Magna Grecia come polo d’attrazione. «Ne stiamo avendo conferma – spiega Romano – e stiamo toccando con mano, in termini di risposta, il successo di eventi che negli anni diventano motivo di riferimento e identità del territorio, tanto da essere riconoscibili anche oltre i confini regionali; è il caso dei nostri festival espressi attraverso il Mysterium, il MAP, il MediTa e il Magna Grecia Festival: appuntamenti molto attesi e nei quali facciamo ricerca, promuoviamo talenti, scopriamo realtà anche in termini territoriali: luoghi, spazi, tesori della natura e del nostro patrimonio artistico e architettonico».

In questi giorni, oltre gli impegni all’interno delle Stagioni musicali di Taranto e Matera, l’Orchestra della Magna Grecia terrà concerti anche Molfetta e Gioia del Colle. L’ICO conferma inoltre il suo impegno per Mysterium, MAP (Musica Architettura Parallelismi), Medita, Magna Grecia Festival. «Questi sono i nostri festival – riprende il direttore artistico – espressione del territorio e della nostra comunità; una musica che vuole essere condivisione, divulgazione attraverso la quale è possibile vincere nuove scommesse; l’Orchestra della Magna Grecia, forte di questa condivisione con un pubblico sempre crescente, intende lanciare questa serie di iniziative anche fuori dal contesto territoriale, dunque non mancare ad appuntamenti importanti quali la BIT di Milano e il Festival di Sanremo. E’ anche da qui che passano strategie e impegno che possono portare ulteriori benefici al nostro territorio».