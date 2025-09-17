Appuntamenti, Cooltura, Eventi, Musica
Orchestra Magna Grecia, date e titoli della stagione 2025/26
Sedici concerti più uno “fuori abbonamento”, dei quali sarà protagonista in buona parte l’Orchestra Magna Grecia, e tutti in programma alle 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto (con l’eccezione del Requiem previsto in Concattedrale).
Apre la trentatreesima Stagione di Eventi musicali dell’Orchestra Magna Grecia (presentata stamattina nel foyer dell’Orfeo di Taranto) martedì 7 ottobre il cantautore-pianista Raphael Gualazzi, con Anders Ulrich (contrabbasso) e Gianluca Nanni (batteria), con la direzione del Maestro Stefano Nanni.
Lunedì 27 ottobre è la volta di Richard Galliano, il grande fisarmonicista francese, direttore Domenico Riina. Giovedì 13 novembre, la giovane e virtuosa pianista Maria Varakina in Rach I, direttore Gianluca Marcianò.
Mercoledì 19 novembre, la grande voce di Dee Dee Bridgewater con il suo quartetto, uno dei due concerti in Stagione che non prevedono l’impiego dell’Orchestra Magna Grecia. A seguire, venerdì 5 dicembre (evento fuori abbonamento): il cantautore e compositore Ermal Meta: con la direzione del Maestro Piero Romano e il Lucania Apulia Chorus diretto da Daniela Nasti. Venerdì 12 dicembre Stefano Fresi & Orchestra, uno degli attori più amati del cinema italiano nell’insolita veste di musicista ad interpretare il mito di Fabrizio De Andrè.
Si entra nel clima natalizio con Div4s At Christmas, quattro soprani italiani con l’Orchestra Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli.
Tocca al 2026. Il nuovo anno si apre con “Musica Mediterranea Immaginaria”, protagonista Raiz voce e frontman degli Almamegretta, Giuseppe Di Trizio alla chitarra, con l’Orchestra Magna Grecia diretta dal Maestro Enzo Campagnoli.
Giovedì 29 gennaio, Valter Sivilotti dirige Parlami d’amore di Costanza Diquattro, protagonista il cantante, attore, polistrumentista siciliano Mario Incudine.
Sabato 7 febbraio tocca, invece, a Dardust, al secolo Dario Faini, geniale pianista e compositore diretto da Alessandro Caldario.
Uno dietro l’altro, gli appuntamenti con la classica.
Mercoledì 18 febbraio, Zarzuela Vs Opera; martedì 3 marzo, Chopin Concert, con la direzione di Gianluca Marcianò e Giuseppe Greco al pianoforte.
Venerdì 13 marzo alle 21.00, invece, appuntamento in Concattedrale con Requiem di Mozart, con l’Orchestra Magna Grecia diretta dal Maestro Gunther Neuhold, l’ARCoPu e il L.A. Chorus.
Secondo e ultimo impegno senza l’ausilio dell’Orchestra Magna Grecia: LiberTANGO, con Gloria Campaner al pianoforte, Alessandro Carbonare al clarinetto, Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneon, con i ballerini Chiara Benati e Andrea Vighi.
Lunedì 13 aprile è la volta di Virtuosic Flute Concert, al flauto la coreana Jasmine Choi, con la direzione di Gianluca Marcianò.
Infine, a chiusura della Stagione di Eventi musicali a cura dell’Orchestra Magna Grecia: Alex Wyse. Concerto già in programma nella scorsa edizione del MediTa, ma voluto insieme con la produzione del giovane cantautore lombardo, all’interno del programma di concerti della Stagione, con la direzione del Maestro Piero Romano.
Biglietti online: Vivaticket.
Stamattina, come detto, la presentazione della trentatreesima edizione della Stagione Eventi musicali a cura dell’Orchestra della Magna Grecia con la direzione artistica del Maestro Piero Romano.
Oltre allo stesso Romano, presenti all’incontro Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del territorio della Puglia; Mattia Giorno, vicesindaco, e Adriano Di Giorgio, direttore artistico del Teatro Orfeo.