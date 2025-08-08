Orchestra Giovanile della Magna Grecia-Città di Taranto, il tour

Il via al tour dell’Orchestra Giovanile della Magna Grecia-Città di Taranto, che in questi giorni porterà la musica in un viaggio che unirà arte, cultura e promozione territoriale, attraversando l’Italia e la Francia.

Il tour ha avuto inizio mercoledì 6 agosto a Pescasseroli, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Un concerto all’aperto nella suggestiva cornice del Parco della Primula.

Giovedì 7 agosto esibizione a Firenze, nella Chiesa di Santa Felicita.



Venerdì 8 agosto, in Francia, concerto ad Aix-en-Provence, nell’Auditorium Campra-Conservatoire, mentre sabato 9 nella Ferme de Beaurecueil, nel cuore della Provenza.

La tournée si concluderà domenica 10 agosto nel Castello di San Ruffino, a Lari (Pisa).

I concerti in programma in Italia diretti dal Maestro Giuseppe Stillitano, quelli in Francia dal Maestro Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia.

La tournée dell’Orchestra giovanile della Magna Grecia è promossa e sostenuta dalla Regione Puglia, Assessorato Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, “PiiiL Cultura in Puglia” relativo al Piano Strategico della Cultura della Regione Puglia, dal Comune di Taranto.



La tournée è molto più di una serie di concerti: rappresenta un progetto culturale e formativo che mette al centro i giovani talenti, offrendo loro esperienze di alto profilo artistico, promuovendo allo stesso tempo l’immagine della Puglia. Tutor dell’Orchestra giovanile, i professori Paola Vania, Paolo Battista, Davide Scattareggia, Francesco Parente, Vito Grieco, Vincenzo Mazzoccoli e Antonio Cellamara.

(la foto che pubblichiamo è stata diffusa dall’ufficio stampa dell’Orchestra Magna Grecia).