OpenSkiff, regata nazionale a Taranto

Anche quest’anno la Puglia, e in particolare Taranto, inaugureranno la stagione agonistica della classe giovanile della Federazione Italiana Vela OpenSkiff (9 – 16 anni). Dall’8 al 10 marzo si svolgerà infatti la prima regata nazionale OpenSkiff, organizzata dalla Lega Navale di Taranto in collaborazione con la Sezione Velica Marina Militare (foto allegata al comunicato stampa)

“Una partnership che per ogni diversa regata si replica con i vari sodalizi tarantini, che a turno collaborano per organizzare al meglio gli eventi velici proposti a Taranto, dalle regate di derive a quelle d’altura” si legge nella nota stampa.

Oltre un centinaio i ragazzini che con i propri coach, gli accompagnatori e qualche genitore coloreranno il Mar Grande di Taranto con le derive OpenSkiff, apprezzate per la caratteristica autosvuotante della barca (che ai giovanissimi dà sicurezza) e per il divertimento offerto dalla formula delle regate che prevede anche una parte di percorso con esercizi freestyle… navigando in piedi o dovendo svolgere un giro di 360°.

“I Circoli che hanno già definito le preiscrizioni provengono da Trentino (che quest’estate ospiterà il Mondiale organizzato dal Circolo Vela Arco), Emilia Romagna, Marche, Sardegna, Sicilia, Campania, Toscana e Lazio. La novità di quest’anno è aver eliminato la categoria under 17 e aver accorpato gli under 16 insieme agli under 15, mantenendo invece la categoria dei più piccoli, gli under 12, che di anno in anno sta aumentando di numero. Partecipazione dunque che mantiene il trend di crescita, considerando che a Taranto per la prima volta non ci saranno gli under 17: a pochi giorni dal via le pre-iscrizioni sono arrivate a 110 con l’incoraggiante incremento dei più giovani under 12”.

Sabato 9 marzo, in occasione della cena sociale verranno premiati i primi 5 della Ranking 2023 delle categorie U12 e U15.