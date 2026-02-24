O’pen Skiff nel Mar Grande di Taranto

Conto alla rovescia per la 1^ Regata Nazionale della classe O’pen Skiff. La nutrita flotta degli Under 13 e Under 17 tornerà in acqua a Taranto dal 27 febbraio al 1 marzo, a distanza di due anni dall’ultima volta, per inaugurare una nuova stagione di regate.



L’organizzazione, come già avvenuto nel 2024, è affidata alla Lega Navale Italiana Sezione di Taranto, pronta ad accogliere atleti e famiglie per un grande weekend all’insegna dello sport e dell’aggregazione, con la co-organizzazione di Comune di Taranto e Marina Militare, patrocinio Giochi del Mediterraneo.

La manifestazione inizierà venerdì 27 febbraio, giornata dedicata alle prove, mentre dal 28 febbraio al 1 marzo ci saranno le regate.

Dal nord al sud, dall’Adriatico al Tirreno, ragazze e ragazzi sono pronti a ritrovarsi dopo la pausa invernale.

Per la Lega Navale Italiana Sezione di Taranto, in occasione dei suoi 125 anni, è motivo di orgoglio ospitare nuovamente la classe giovanile FIV O’pen skiff. Numeri importanti in termini di presenze di atleti e di circoli velici presenti da tutta Italia (oltre ad una rappresentanza di atleti provenienti dall’Ungheria).

La conferenza stampa di presentazione della tappa ionica questa mattina nella Galleria del Centro Commerciale “Porte dello Jonio”, alle 10:30.