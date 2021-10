Nuovi orari e giorni di apertura per gli hub vaccinali in provincia di Taranto. Il 2 ottobre open day a Porte dello Jonio

Nuove modalità di apertura degli hub vaccinali in provincia di Taranto. Ne dà notizia l’Asl di Taranto. “Ottimizzate le aperture degli hub vaccinali – spiega una nota stampa – ai quali si potrà accedere con prenotazione dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari: nella città di Taranto, l’hub presso l’Arsenale della Marina sarà operativo lunedì 4 e venerdì 8 ottobre dalle 9.00 alle 14.00, martedì 5 e giovedì 7 ottobre dalle 9.00 alle 16.00, chiuso mercoledì 6 ottobre; quello presso la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare SVAM sarà attivo martedì 5 e giovedì 7 ottobre dalle 9.00 alle 16.00, mercoledì 6 ottobre dalle 9.00 alle 14.00, chiuso lunedì 4 e venerdì 8 ottobre.

In provincia, l’hub di Ginosa sarà aperto per le persone prenotate martedì 5 e venerdì 8 ottobre dalle 9.00 alle 14.00, chiuso lunedì 4, mercoledì 6 e giovedì 7 ottobre. Il centro vaccinale di Grottaglie sarà operativo lunedì 4, mercoledì 6 e venerdì 8 ottobre dalle 9.00 alle 14.00, chiuso martedì 5 e giovedì 7 ottobre. A Manduria, hub operativo per le prenotazioni martedì 5 e giovedì 7 ottobre dalle 9.00 alle 16.00, chiuso lunedì 4, mercoledì 6 e venerdì 8 ottobre. A Martina Franca, centro vaccinale operativo lunedì 4 e giovedì 7 ottobre dalle 9.00 alle 14.00, chiuso martedì 5, mercoledì 6 e venerdì 8 ottobre. Il centro vaccinale di Massafra, infine, sarà accessibile mercoledì 6 e venerdì 8 ottobre dalle 9.00 alle 14.00, chiuso lunedì 4, martedì 5 e giovedì 7 ottobre.





Sabato mattina, invece, dalle 9.00 alle 13.00, presso l’hub al Porte dello Jonio sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione: l’apertura straordinaria del drive through, in modalità open day, è infatti dedicata a chi vuole ricevere la prima dose di vaccino oppure intende recuperare l’appuntamento per la seconda dose”.