Nuova Orizzonti Taranto, il sogno sfuma nel supplementare

Nuovi Orizzonti Taranto ha sconfitto la New Basket Agropoli Paestum nella gara di ritorno dei quarti di finale con il punteggio di 81-77 (13-19, 35-43, 50-53, 72-66). ma non è statyo sufficiente per cullare ancora il sogno della promozione.

Per la differenza canestri, infatti, il quintetto di coach Orlando non è riuscito a strappare il pass per la semifinale del campionato di serie B femminile nazionale. Era di sei lunghezze il gap da recuperare con Agropoli che in gara 1, quarantotto ore prima, si era imposta con il punteggio di 64-58.

Una partita rocambolesca, quella di domenica sera al PalaMazzola, densa di emozioni, spettacolare. Il divario è stato colmato al termine del tempo regolamentare. Ma al supplementare sono state le ospiti a spuntarla, riuscendo a contenere la sconfitta entro il margine dei sei punti con un tiro da due che fissa il punteggio sul +4 per le ioniche. Un sogno infranto quasi sulla sirena, per Taranto.

Nuovi Orizzonti Taranto – New Basket Agropoli Paestum 81-77 (13-19, 35-43, 50-53, 72-66)

Taranto: Smaliuk 25, De Pace n.e., Tagliamento 23, Gobbi, Gismondi 1, Varvaglione 4, Lucchesini 4, Turco, Cascione n.e., Martelli 9, Molino 3, Ivaniuk 12 (All. William Orlando -1 ass. all. Mimmo Calviello)

Agropoli: Lombardi 5, Cotellessa, Mini 7, Chiapperino 16, Nardoni 15, Catarozzo 3, Merati, Benedetta Chiovato 2, Federica Chiovato 17, Cavallo, Milani 22 (All. Federica Di Pace)

Note: spettatori oltre 400. Uscite per 5 falli: Lucchesini e Martelli (Taranto); Mini e Nardoni (Agropoli)

Arbitri: Francesco Conte di San Pietro Vernotico (Brindisi) e Daniele Serra di Brindisi

