Nuova Orizzonti si conferma a Catanzaro

La Nuovi Orizzonti Taranto si conferma a Catanzaro, nel campionato di serie B pallacanestro donne. Doveva essere, sulla carta, una partita agevole per le ioniche.. ma così non è stato. dopo un buon avvio (0-7) con Smaliuk in grande evidenza, Catanzaro recupera e ne deriva un testa a testa che si chiude al primo quarto sul 20 pari.

Coach Orlando richiede maggiore applicazione in difesa ed il risultato del secondo quarto lo premia (30-40). Le padroni di casa tentano nella ripresa di rientrare in partita ma Ivaniuk, Lucchesini, Tagliamento e Smaliuk non ci stanno e piazzano il break che chiude la partita. L’ultimo quarto è solo per le statistiche, spazio anche alle giovanissime. Sabato prossimo al PalaMazzola (ore 19) arriva il Marigliano.

Edilizia Innovativa Catanzaro – Nuovi Orizzonti Taranto 53 – 78 (20 –20, 30 – 40, 43 – 65)



Catanzaro: Diop 4, Persico, Codispoti 7, Rognetta 5, Montebello n.e., Gagliardi 10, Avenia 5, Rizzica 1, Fazzari, Li Calsi, Tymchenko 10, Riccotti 11. All.re Chiarella – ass. Godino.



Taranto: Smaliuk 25, De Pace, Tagliamento 13, Gobbi 4, Lucchesini 13, Saponaro, Turco, Cascione, Martelli 6, Molino, Ivaniuk 17, Manco. All. Orlando, ass. Calviello.

(foto diffusa dall’ufficio stampa della società tarantina)