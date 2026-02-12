Nuoto per disabili, un progetto al Mediterraneo Village di Taranto

Il Comune di Taranto, ogni anno, seleziona 90 persone con disabilità per la frequenza del tutto gratuita del corso di nuoto in piscina. Il corso si tiene nella struttura del Mediterraneo Village che ha tagliato il traguardo dei 20 anni di attività sul territorio.



Le attività sono svolte dallo staff tecnico della piscina Mediterraneo con lezioni dedicate durante le quali ad ogni utente viene affidato un tecnico. Le attività prevedono la partecipazione di 45 utenti per volta e sono suddivise in due quadrimestri: da ottobre a febbraio; da marzo a giugno.



Nella piscina del Mediterraneo Village, si è svolto il “Medihabilty”, un momento di convivialità. Tutti i tecnici impegnati nel progetto sono qualificati e in possesso di brevetto FIN, e in alcuni casi anche FINP e FISDIR. Referente tecnico è Tiziana Lenoci compongono lo staff tecnico: Gabriella Zappatore, Ileana Riso, Patrizia Sportelli, Daniela Scarnera, Maria Pina Massa, Raffaella Perrotta, Francesco Saponaro, Andrea Pugliese, Alessio Argentieri, Francesco Bechis, Kevin Antonelli.