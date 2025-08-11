Nuoto, la tarantina Loconsole campionessa italiana juniores dei 100 rana

Brilla un’altra stella nel nuoto tarantino. Si chiama Alessia Loconsole, classe 2009, tesserata con Mediterraneo Sport Taranto. Alessia è la campionessa italiana dei 100 rana, categoria Juniores. Ai Campionati Italia Estivi di categoria che si sono svolti nella piscina comunale di Chianciano Terme, ha fermato il cronometro a 1’09”98, primo posto ex aequo con Anna Balbis di Rari Nantes Imperia Ranieri.





Un risultato eccezionale, ma non l’unico conseguito dalla giovane e brava nuotatrice. Loconsole ha disputato anche i 200 rana, conquistando un meritato argento con il tempo di 2’30”49. Un dato che la pone ancora più in vista nel panorama nazionale come una delle poche atlete in grado di competere ad alti livelli tanto nei 100 quanto nei 200 rana.





Grande soddisfazione dei tecnici Claudia Corrente e Domenico Tagliente che hanno preparato Alessia e tutta la squadra della Mediterraneo Sport Taranto per l’importante appuntamento. “I risultati di Alessia in questo campionato italiano di categoria – spiega Domenico Tagliente – testimoniano che il progetto studiato e messo in atto intorno a quest’atleta, e al resto della squadra, sta portando i suoi frutti. Il campionato, ancora in corso, ha messo sotto gli occhi di tutti le sue potenzialità, ma soprattutto ha reso lei stessa più consapevole dei suoi mezzi. La strada da percorrere è quella giusta ma c’è ancora tanto lavoro da fare per fare il salto di qualità nel nuoto di alto livello”.





Il direttore sportivo di Mediterraneo Taranto, Massimo Donadei compie una riflessione: “Due gare e due podi – sottolinea – sono la dimostrazione di determinazione e talento, qualità che appartengano ad un ristretto numero di atleti di alto livello. Siamo orgogliosi di questi risultati e consapevoli della grande responsabilità di accompagnare e sostenere Alessia nel suo percorso di crescita. Il lavoro continua, siamo solo all’inizio come sanno bene i nostri bravi tecnici, cui va il mio ringraziamento, che si prendono cura dei nostri ragazzi”.





La pattuglia della Mediterraneo Sport Taranto, complessivamente ha ben figurato ai campionati nazionali di Chianciano. Miriam Giannetti, al suo esordio in manifestazioni nazionali, pur avendo pagato un po’ di emozione, ha chiuso egregiamente una stagione ricca di soddisfazioni e di obiettivi raggiunti. Bene anche Francesco Acquaviva, nonostante qualche intoppo fisico che ha influenzato una parte importante del lavoro.





Kevin Antonelli, ha chiuso in 18esima posizione nazionale nei 50 rana scalando numerose posizioni, buona prestazione nei 100 rana con la conferma del suo miglior tempo. Fabio Stragapede, 17esimo nei 200 rana, gara condizionata da qualche imperfezione tecnica. Michael Vitali si è confermato un ottimo velocista in vari stili. Il capitano Samuele Congia torna a casa con buone prestazioni nei 50 farfalla e 100 stile e con un 4^ posto nella classifica nazionale dei 50 stile libero. Ottimi risultati in una stagione costellata da intoppi fisici.