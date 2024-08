Nuoto, due medaglie d’argento per Mediterraneo Taranto ai Campionati italiani

Due medaglie d’argento ai Campionati Italiani di categoria estivi per Mediterraneo Sport Taranto. La competizione si è svolta nello Stadio del Nuoto di Roma ed è stata suddivisa in due sessioni: la prima ha visto in gara cadetti e juniores, la seconda ragazzi e seniores. Alla prima sessione hanno preso parte 1114 atleti (583 maschi e 531 femmine) in rappresentanza di 258 società; alla seconda parte al via in 950 (550 maschi e 400 femmine), in rappresentanza di 269 società.





La società tarantina ha svolto un ruolo da protagonista in una manifestazione da grandi numeri, portando a casa due medaglie. Samuele Congia (Seniores), nei 50 stile libero, ha fermato il cronometro a 22”40, tempo che gli è valso il secondo posto alle spalle di Gabriele Brambilleschi (In Sport Rane Rosse) con 22”31. Argento anche per Alessia Loconsole (Juniores) che ha chiuso i 100 rana in 1’10”77, preceduta di pochissimo da Sara Rummolo (US Triestina Nuoto) 1’10”62.





Due podi che sanciscono la chiusura della stagione agonistica 2023/24 per Mediterraneo Sport Taranto e che non sono arrivati per caso. “Quella che si è appena conclusa è stata davvero una bella stagione sportiva – commenta Massimo Donadei, ds di Mediterraneo Sport Taranto – abbiamo conseguito risultati e raggiunto obiettivi. Il primo era quello di costruire un gruppo di ragazze e ragazzi su cui lavorare. Con il nostro staff tecnico abbiamo messo insieme una squadra giovane; le medaglie di Alessia Loconosole e di Samuele Congia, sono la conferma del lavoro svolto e per noi motivo di orgoglio. Insieme ai due medagliati voglio ricordare anche Adriana Comperchio perchè sono certo che tutto il lavoro che sta svolgendo darà i suoi frutti”.





Dietro i successi e le belle prestazioni del settore nuoto di Mediterraneo Sport Taranto c’è uno staff tecnico che opera con grande professionalità e che accompagna le ragazze e i ragazzi nelle sfide sportive e nel loro percorso di crescita e maturazione. “Voglio ricordare e ringraziare – aggiunge Donadei – il nostro responsabile tecnico Domenico Tagliente, insieme a Claudia Corrente, Daniel Maiorano, Valentina Svelto e il nostro mental coach Michele Fumarola”.