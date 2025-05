Notte Europea dei Musei, al MarTA “Il canto del metallo: dalla terra alla spada”

Domani, sabato 17 maggio, torna la Notte Europea dei Musei e questa volta il Museo archeologico nazionale di Taranto mette in mostra un’altra importante sezione della sua collezione permanente. Riguarda la sezione preistorica in cui si trovano le testimonianze più antiche delle civiltà che popolarono il territorio tarantino e pugliese fino all’età del bronzo… e fino al contatto con la metallurgia micenea.

La connessione con l’esposizione è offerta dal laboratorio di archeologia sperimentale che il Museo tarantino proporrà proprio nell’apertura straordinaria di sabato 17 maggio, grazie all’archeometallugo Gabrielo Pisto, che in presa diretta a partire dalle 20.00 mostrerà al pubblico dei visitatori del MArTA la costruzione di un’autenitca spada dell’età del bronzo.

Si tratta di una attività che permettera agli spettatori di immedesimarsi in veri e propri fabbri dell’epoca – dice l’archeologo Gabriele Pisto – scoprendo le tecniche e le sfide. Daremo ampio spazio alla didattica, con spiegazioni sulla nascita e lo sviluppo della metallurgia nella storia umana al fine di sviluppare una nuova sensibilità nei riguardi del lavoro manuale e sull’impatto che la rivoluzione dei metalli ha avuto nella storia, come l’ha plasmata e come continua a farlo tutt’ora.

“Il canto del metallo: dalla terra alla spada” è il nome del laboratorio che sarà aperto al pubblico a partire dalle ore 20.00 all’interno del Museo archeologico nazionale di Taranto e per cui non sarà necessaria la prenotazione. In occasione della Notte dei Musei, il MArTA protrarrà l’apertura fino alle 22.30 (ultimo ingresso alle 22.00). Il titolo d’ingresso dopo le 20.00 sarà per l’occasione al costo promozionale di 1 euro, salvo gratuità prevista per legge. La Notte Europea dei Musei è una iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICON e si svolge in contemporanea in tutti i musei europei con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.