Nicopò, all’Orfeo di Taranto il cartoon ecologico di Nicola Sammarco

Sarà il teatro Orfeo di Taranto a ospitare, il prossimo 23 gennaio alle ore 18:00, la premiere di “Nicopò”, la prima serie animata ecologica ideata, scritta e realizzata da Nicola Sammarco e dalla sua casa di produzione Nasse.



Una serata speciale per il debutto di un progetto innovativo, pensato per sensibilizzare i bambini in età prescolare a tematiche di grande attualità come la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente, attraverso una narrazione coinvolgente e divertente.

Un viaggio nel mondo dei Plasticotti

“Nicopò” racconta le avventure del giovane pescatore di plastica Nicopò, che, insieme ai suoi amici Martina, Pepo e Sarah, forma il team di ricerca dei Plasticotti: rifiuti plastici trasformati in creature dispettose che infestano i mari a causa dell’abbandono umano.



Guidati dai saggi consigli di nonno Coli e nonna Sosò, e supportati dalla biologa marina dottoressa Greta, i protagonisti affrontano missioni di recupero, rieducando i Plasticotti e trovando loro un nuovo scopo attraverso il riciclo.

Collaborazioni d’eccellenza

La serie si avvale di collaborazioni prestigiose a livello nazionale e internazionale.

Tra i protagonisti della realizzazione figura Igor Artibani, sceneggiatore noto per i suoi lavori con Netflix e Rai, oltre che per collaborazioni con il regista Paolo Genovese. La sigla è firmata da Andrea Pellizzari, dj, editore musicale e conduttore televisivo, che ha saputo tradurre in musica lo spirito ecologico e avventuroso di “Nicopò”.

La serie è stata diretta da Nicola Sammarco e prodotta da Nicola Sammarco, Federica Carbone e Angela Moschetti. Postproduzione a cura di Octopost srl.

Un messaggio importante per le nuove generazioni

Attraverso un linguaggio semplice e un immaginario colorato, “Nicopò” intende avvicinare i più piccoli a tematiche complesse come la salvaguardia dell’ambiente, promuovendo al contempo la creatività e la consapevolezza ecologica. Il progetto vuole essere non solo un prodotto di intrattenimento, ma anche uno strumento educativo per le famiglie e le scuole, sottolineando l’importanza di azioni concrete per proteggere il nostro pianeta.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, o per partecipare alla premiere, contattare: info@nasseanimationstudio.com. Per approfondire: www.nicopo.it.