Nick the Nightfly interpreta Burt Bacharach, live al Teatro Fusco di Taranto

La grande musica a Taranto: sabato 5 aprile alle 21.30, Teatro Fusco, per la stagione musicale del Comune di Taranto d’intesa con Puglia Culture: NICK THE NIGHTFLY 5TET – AROUND BACHARACH. Voce inconfondibile voce e ukulele, durante il concerto Nick rende omaggio ad uno dei compositori più influenti ed amati di tutti i tempi.

Una magnifica impresa musicale quella di unire il Pop raffinato di Bacharach con lo Swing della sua The Nightfly Orchestra composta da bravissimi musicisti che nel 2023 hanno celebrato 20 anni di storia. Nick the Nightfly 5tet-Around Bacharach è dedicato ai più grandi successi di Burt Bacharach, pianista, compositore e produttore discografico statunitense originario di Kansas City.

Nick the Nightfly è nato a Glasgow, in Scozia, ma vive in Italia dal 1982. E’ conosciuto per il programma radiofonico di nuove musiche e tendenze che ha introdotto in Italia vent’anni fa e che conduce tutt’ora, “Monte Carlo Nights”, ma è anche un affermato cantante, suona la chitarra e compone brani di grande valore artistico, come quello scritto per Andrea Bocelli, “Semplicemente”, con il testo di Maurizio Costanzo.

Alla radio ha ospitato e intervistato molti personaggi di grande prestigio come: Sting, Pat Metheny, Peter Gabriel, Norah Jones, Andreas Vollenweider, Ryuichi Sakamoto, Brian Eno, Gino Vanelli, David Sylvian, Herbie Hancock, Miriam Makeba, Caetano Veloso, Enya, Donald Fagen, Wayne Shorter, Pino Daniele, F.Battiato, Micheal McDonald, Ivano Fossati, Mark Knopfler, Annie Lennox e tanti altri