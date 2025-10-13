Futsal, Sport
New Taranto in vetta nella A2 Élite
Una partita intensa, ricca di emozioni e colpi di scena: al PalaFiom, nella terza giornata del campionato di Serie A2 Élite – Girone B, la New Taranto Calcio a 5 supera con il punteggio di 3-1 l’Atletico Canicattì, centrando la terza vittoria consecutiva e volando in vetta alla classifica, a pari punti con il Benevento, a quota 9.
Una prova di carattere e determinazione per gli uomini di mister Angelo Bommino, protagonisti di una sfida durissima contro un avversario mai domo. Vince Taranto 3-1 (1-0 primo tempo).
(la foto che pubblichiamo è di Vanni Caputo, immagine diffusa dall’ufficio stampa della New Taranto Calcio).
Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 17 ottobre alle ore 19:30, quando i rossoblù saranno di scena in Calabria contro la Cadi Antincendi Futura, in un’altra sfida ad alta intensità.