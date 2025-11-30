New Taranto e Lazio, pari spettacolo al Palafiom

Un pareggio pirotecnico con continui capovolgimenti di fronte.

La New Taranto impatta 4-4 contro la SS Lazio nel big match (Palafiom) della 10^ giornata del campionato di Serie A2 Élite – Girone B, conservando il secondo posto in classifica insieme proprio ai biancocelesti (la foto che pubblichiamo è di Vanni Caputo, diffusa dall’ufficio stampa della New Taranto).

Un punto che conferma la crescita della squadra di mister Bommino, capace di rimanere sempre dentro una partita dal ritmo forsennato, nonostante i due pesanti momenti di svantaggio.

La gara si accende subito: dopo appena 2’42”, Nardacchione orchestra un contropiede fulmineo per Caique, che firma lo 0-1. Passano due minuti e la Lazio raddoppia con Pizzi, bravo a sfruttare un rilancio del portiere e a superare Ique nel duello spalla a spalla prima del diagonale del 2-0.



La New Taranto non trema e reagisce come una grande squadra: Rodrigo Lopes, mancino chirurgico, accorcia le distanze e poco dopo Giannace, sempre di sinistro, beffa l’estremo difensore laziale per il 2-2 che fa esplodere il PalaFiom.

L’equilibrio, però, dura pochissimo: Paolini riporta avanti gli ospiti sfruttando una respinta corta di Lupinella per il 2-3. I rossoblù provano a reagire ma la Lazio approfitta di un’altra disattenzione e trova il 2-4 con Gilbert. Sembra il colpo del possibile ko, ma Taranto ha un carattere enorme: negli ultimi sessanta secondi del primo tempo, prima Di Pietro con un tap-in sul siluro di Zatsuga, poi Ique – al primo gol davanti al suo pubblico – firmano la rimonta che vale il 4-4 all’intervallo.

La ripresa non è da meno: tre legni colpiti dalla New Taranto, ripartenze pericolose della Lazio e continui ribaltamenti di fronte in un match divertente e ad altissima intensità.

A un minuto dalla sirena, l’episodio che fa trattenere il fiato al PalaFiom: quinto fallo degli ionici e tiro libero per gli ospiti. Dal dischetto si presenta Caique, ma Lupinella si supera e neutralizza la conclusione mantenendo il pari. Nel finale arriva anche la chance del 5-4 per Taranto, sfiorata di pochissimo, prima della sirena che sancisce un 4-4 ricco di emozioni e applausi.

La New Taranto resta così al secondo posto in classifica (a -5 dalla capolista Benevento, vittoriosa per 5-0 a Mascalucia), e guarda già al prossimo impegno: sabato 6 dicembre trasferta al PalaUnimol contro la Laborvetro CLN Cus Molise. Fischio d’inizio alle ore 16.