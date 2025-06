“New Blue Sky”, gli scatti di Marcello Nitti in mostra a Martina Franca

“New blue sky” è il titolo della mostra fotografica di Marcello Nitti che sarà inaugurata il 14 giugno 2025, alle 18.30, a Martina Franca, in Vico IV Agesilao Milano, 7. Ad introdurre il nuovo viaggio nell’immaginazione sarà la poetessa e artista visiva Paola Mancinelli, mentre le poesie di Barbara Gortan contribuiranno a rendere ancora più magico e suggestivo l’evento culturale. Accanto ai lavori fotografici, infatti, saranno esposte le mattonelle con le poesie della Gortan, un sodalizio artistico iniziato nel 2021.

Marcello Nitti si conferma artista eclettico che usa la fotografia per rendere immortale l’attimo catturato con la sua Hasselblad 500. “Ancora una volta – spiega – mi sono tuffato nel labirinto dell’immaginazione per perdermi nel piacere di sentire nuovi mondi e di condurli a un destino di condivisione. Spero che il mio contributo fotografico possa arrivare a molti aprendo dialoghi. Nel flusso costante dei pensieri e dei desideri, fermare l’attimo non è solo questione di istinto, talvolta è un percorso artistico che va creato con dedizione e pazienza, come lo scultore che giorno dopo giorno modella la pietra per liberare una forma per sempre. New Blue Sky vuole essere un mezzo per regalarsi del tempo e guardare lontano”.

Per Marcello Nitti che è anche profondo conoscitore della musica rock ed è stato animatore delle notti tarantine, la fotografia è la dimensione in cui la realtà svanisce per lasciare spazio alla creatività, alla passione, all’esplorazione di mondi immaginari e infiniti. La mostra resterà aperta dal 15 giugno al 3 agosto, tutti i giorni, dalle 17 alle 20. Ingresso gratuito. Le stampe sono realizzate da PrintMe fine art.