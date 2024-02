Neuroprotesi, le nuove frontiere: seminario al Maria Pia di Taranto

Sviluppo di neuroprotesi basate sull’uso di interfacce neurali impiantabili con il sistema nervoso centrale e periferico, per ripristinare le funzioni sensoriali e motorie nelle persone disabili. E’ il focus di un interessante seminario, organizzato dall’IISS “P.ssa Maria Pia” di Taranto, che si terrà nell’aula magna giovedì 15 febbraio 2024 (9:00-12:00) e sarà condotto dal dott. Silvestro Micera, autore di oltre 300 pubblicazioni, professore di Formazione internazionale di Bioelettronica presso la Scuola Superiore Sant’Anna e presso l’Ecole Polytechnique Federale di Lausanne, dove ricopre la Cattedra della Fondazione Bertarelli di Neuroingegneria Traslazionale.

Insignito di numerosi premi, tra cui il “Early Career Achievement Award” e il “Technical Achievement Award” della IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, rispettivamente nel 2009 e nel 2021, Micera è attualmente coinvolto in esperimenti traslazionali per il controllo di protesi della mano in persone amputate e per il ripristino della funzione vestibolare, della presa e della locomozione in diversi disturbi neurologici. È anche componente del Comitato di tredici esperti per guidare la strategia nazionale sull’AI.