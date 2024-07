Nell’app di AQP le fontanine pubbliche e i locali che servono l’acqua di rubinetto

In questi giorni torridi di inizio estate AQP ha rilasciato la nuova versione dell’applicazione che mappa circa 2mila fontanine in tutta la Puglia. E c’è una novità, ora è possibile trovare anche le attività turistiche di Gallipoli, Polignano a Mare e Vieste che servono ai propri clienti acqua di rubinetto: sono le tre città simbolo del turismo pugliese scelte da AQP, Pugliapromozione e Regione Puglia per il progetto pilota Acqua in brocca, in vista dell’estensione nel 2025 a tutto il territorio regionale.

FontaninApp è un’applicazione gratuita per smartphone e tablet Android e iOS. Offre diverse funzioni: localizza sulla mappa e in realtà aumentata le fontanine di Acquedotto Pugliese e le attività ricettive partner di Acqua in brocca, ricorda di idratarsi con obiettivi personalizzati, racconta la storia delle mitiche cape de firr pugliesi e dà informazioni sulla qualità (ottima) dell’acqua di ogni singola fontanina.

Con FontaninApp ognuno può censire, inserendo foto e descrizione, una fontanina non segnalata sulla mappa, contribuendo a diffondere la cultura dell’acqua pubblica. È possibile inoltre condividere la posizione per darsi appuntamento alla fontanina più vicina. In più, c’è una sezione dedicata alle news sul mondo dell’acqua e della sostenibilità del nostro territorio.