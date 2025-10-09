Nella Biblioteca Acclavio di Taranto la presentazione di “Ci ameremo fino a farci male”

“Ci ameremo fino a farci male” (Civ Edizioni), è il nuovo libro scritto a quattro mani da Daniela Latanza e Armando De Vincentiis. Un viaggio intenso e profondo nella psiche dell’amore tossico, capace di svelare verità spesso taciute e di aprire gli occhi su un mondo che molti preferiscono ignorare.

Il libro sarà presentato venerdì 10 ottobre 2025, alle ore 18, nel salone della Biblioteca Comunale “Acclavio” di Taranto”. Dialogherà con gli autori, il giornalista Leo Spalluto. L’attrice Barbara Galeandro leggerà alcuni monologhi sulla duplicità tra amore sano e amore tossico. Previsto l’intervento di Armando Blasi, responsabile Welfare Regione Puglia per Turisport Europe.



Il libro, spiegano gli autori, è “un viaggio tra amori perduti, amori desiderati e amori disillusi. Una rappresentazione di una realtà emotiva che tutti vorremmo evitare nel corso della nostra vita, ma che, nostro malgrado, abbiamo incontrato e purtroppo incontreremo ancora. Quasi nessuno sfugge alle trappole di una delle cose più belle del mondo: l’Amore. L’amore che riscalda, avvolge, consola e regala gioia, può fare tutto il contrario: stringe, fa male, raffredda e angoscia”.