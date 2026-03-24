Navette, park&ride e processione dal mare, le iniziative di Kyma Mobilità per i Riti a Taranto

Taranto si prepara a vivere i suoi giorni più intensi, quelli della Settimana Santa. In questo scenario di rara bellezza e devozione, per permettere a tutti di immergersi nell’atmosfera dei Riti senza l’affanno del traffico, Kyma Mobilità ha predisposto un piano straordinario che integra i parcheggi di scambio con un servizio di collegamento capillare.

Servizio Park&Ride: nelle giornate di giovedì 2 e venerdì 3 aprile, le aree di interscambio Cimino e Democrate resteranno regolarmente attive e fruibili secondo le consuete modalità di pagamento (tariffa Park&Ride) fino alle ore 22.00. Navette notturne gratuite: dalle ore 22.00, dai Park&Ride e dai principali quartieri cittadini, scatterà poi il servizio di navette gratuite per raggiungere il cuore del Borgo e della Città Vecchia. Questi gli orari del servizio navette gratuite: giovedì 2 aprile, dalle ore 21:00 alle ore 04:45 del mattino seguente; venerdì 3 aprile, dalle ore 19:00 fino alle ore 04:45 del mattino seguente.

Per la serata di Giovedì Santo, 2 aprile. A bordo della motonave Adria sarà possibile effettuare un tour speciale nel Mar Piccolo (dalle 23:00 all’1:00, imbarco ore 22:30) per assistere all’uscita della processione della Beata Vergine Addolorata. L’esperienza sarà arricchita da una degustazione di prodotti locali e musiche sacre. A mezzanotte, quando la statua varcherà il portale di San Domenico, i passeggeri accenderanno piccole luci simboliche per unirsi idealmente al pellegrinaggio della Vergine verso il Borgo. Il costo del biglietto per l’escursione in motonave è di 15 euro (gratuito per i bambini sotto i 6 anni); online sul sito www.kymamobilita.it o tramite l’App Kyma, in sede Ufficio Vendite in Via D’Aquino n 21.