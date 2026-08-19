Nave Palinuro a Taranto, gli orari delle visite

Nave Palinuro a Taranto. La goletta della Marina Militare sarà ormeggiata lungo la banchina del Castello Aragonese da oggi 19 agosto, sino a lunedì 24. Sarà possibile vistare il veliero sabato 22 agosto dalle 15:00 alle 19:00; domenica 23 agosto dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 22:00.



Durante la sosta a Taranto, si alterneranno a bordo i giovani soci dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, della Lega Navale Italiana e Sail Training Association Italia. (Foto Ufficio Stampa Marina Militare)



