Natale in Vetrina, un concorso per le attività commerciali di Taranto

Si chiama “Natale in Vetrina 2025”, l’iniziativa avviata dal Comune di Taranto in collaborazione con Confcommercio per promuovere e valorizzare le attività commerciali presenti sul territorio di Taranto durante il periodo festivo. Si tratta di un concorso volto a premiare le vetrine commerciali più belle, originali e creative, allestite secondo il tema natalizio e realizzate nel rispetto dei criteri del buon gusto e della raffinatezza.



Il concorso è rivolto ai titolari delle attività commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi presenti sul territorio comunale, ai quali è data la possibilità di partecipare addobbando la propria vetrina in occasione delle festività natalizie. Al termine dell’iniziativa, una apposita commissione provvederà a stilare una graduatoria. Sono previsti premi in favore dei titolari delle prime tre vetrine classificate. La partecipazione al concorso è libera e gratuita. Gli allestimenti dovranno consistere in addobbi floreali, luci, decorazioni natalizie, presepi, simboli del Natale o qualsiasi altra forma artistica relativa al Natale.

I partecipanti potranno scegliere liberamente come comporre la propria vetrina secondo la libera interpretazione e fantasia nel rispetto dei canoni del buon gusto e della raffinatezza. Gli addobbi e gli allestimenti dovranno essere esposti nelle vetrine delle attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi visibili al pubblico sino al giorno 14 dicembre 2025. La domanda dovrà essere presentata perentoriamente entro il 14 dicembre 2025 tramite posta elettronica certificata (PEC). Gli addobbi e gli allestimenti saranno valutati da un’apposita giuria che sarà composta da 3 membri: assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Taranto; responsabile E.Q. della Direzione Sviluppo Economico e

Imprese del Comune di Taranto; un funzionario amministrativo della Direzione Sviluppo Economico e Imprese del Comune di Taranto.



La Giuria all’esito della procedura di valutazione redigerà apposita graduatoria. Saranno assegnati, nell’ottica della mobilità sostenibile, su iniziativa di Confcommercio, i seguenti premi in favore dei titolari delle prime 3 vetrine in graduatoria: una bicicletta elettrica alla vetrina prima classificata; un monopattino elettrico alla vetrina seconda classificata; un monopattino alla vetrina terza classificata. L’ Avviso pubblico è pubblicato all’albo pretorio on-line e sulla home page del Comune di Taranto.