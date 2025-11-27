Eventi, Info Utili
Natale in Vetrina, un concorso per le attività commerciali di Taranto
Si chiama “Natale in Vetrina 2025”, l’iniziativa avviata dal Comune di Taranto in collaborazione con Confcommercio per promuovere e valorizzare le attività commerciali presenti sul territorio di Taranto durante il periodo festivo. Si tratta di un concorso volto a premiare le vetrine commerciali più belle, originali e creative, allestite secondo il tema natalizio e realizzate nel rispetto dei criteri del buon gusto e della raffinatezza.
Il concorso è rivolto ai titolari delle attività commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi presenti sul territorio comunale, ai quali è data la possibilità di partecipare addobbando la propria vetrina in occasione delle festività natalizie. Al termine dell’iniziativa, una apposita commissione provvederà a stilare una graduatoria. Sono previsti premi in favore dei titolari delle prime tre vetrine classificate. La partecipazione al concorso è libera e gratuita. Gli allestimenti dovranno consistere in addobbi floreali, luci, decorazioni natalizie, presepi, simboli del Natale o qualsiasi altra forma artistica relativa al Natale.
I partecipanti potranno scegliere liberamente come comporre la propria vetrina secondo la libera interpretazione e fantasia nel rispetto dei canoni del buon gusto e della raffinatezza. Gli addobbi e gli allestimenti dovranno essere esposti nelle vetrine delle attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi visibili al pubblico sino al giorno 14 dicembre 2025. La domanda dovrà essere presentata perentoriamente entro il 14 dicembre 2025 tramite posta elettronica certificata (PEC). Gli addobbi e gli allestimenti saranno valutati da un’apposita giuria che sarà composta da 3 membri: assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Taranto; responsabile E.Q. della Direzione Sviluppo Economico e
Imprese del Comune di Taranto; un funzionario amministrativo della Direzione Sviluppo Economico e Imprese del Comune di Taranto.
La Giuria all’esito della procedura di valutazione redigerà apposita graduatoria. Saranno assegnati, nell’ottica della mobilità sostenibile, su iniziativa di Confcommercio, i seguenti premi in favore dei titolari delle prime 3 vetrine in graduatoria: una bicicletta elettrica alla vetrina prima classificata; un monopattino elettrico alla vetrina seconda classificata; un monopattino alla vetrina terza classificata. L’ Avviso pubblico è pubblicato all’albo pretorio on-line e sulla home page del Comune di Taranto.