Natale a Taranto, il calendario del Comune

🎄 Natale a Taranto – Eventi dal 22 al 28 dicembre 2025 (fonte pagina FB Comune di Taranto).



‘Prosegue il programma “Natale a Taranto”, un cartellone diffuso che coinvolge tutti i quartieri con spettacoli, concerti, iniziative per famiglie e bambini, mercatini, animazione di strada e momenti di solidarietà, per vivere insieme la magia del Natale e valorizzare gli spazi urbani.

📅 Ecco il programma degli appuntamenti dal 22 al 28 dicembre 2025:

📅 Lunedi 22 dicembre 2025:

➡️ ore 19:00, presso la Parrocchia Madonna di Fatima a Talsano, Concerto con il Conservatorio Paisiello – NOTI coro e pianoforte;

➡️ ore 21:00, presso la Concattedrale, Concerto Gospel di Natale, organizzato da Amici della musica A. Speranza A.P.S.;

📅 Martedì 23 dicembre 2025:

➡️ ore 17:30 – 18:30, presso Giardini Pio XII, Mago Maraldo Spettacolo di Magia Comica – “A casa di Babbo Natale”, organizzato dal Comune di Taranto;

➡️ ore 19:00, presso la Parrocchia Santa Maria del Galeso – Paolo VI, Concerto con il Conservatorio Paisiello – Orchestra di Fiati;

📅 Mercoledì 24 dicembre 2025:

➡️ dalle ore 03:00 alle ore 07:00 nei quartieri Tre Carrare – Solito, Montegranaro – Salinella, Talsano – Lama – San Vito, Concerto itinerante, organizzato dall’Associazione Musicale Giovanni Paisiello;

➡️ dalle ore 03:00 alle ore 07:00 nei quartieri Tre Carrare – Solito, Montegranaro – Salinella, Talsano – Lama – San Vito, Concerto itinerante, organizzato dalla Banda di Santa Cecilia;

➡️ ore 11:30, presso Piazza Maria Immacolata, Concerto natalizio con esibizione di ballerini e musicisti, organizzato da A.S.C.D. Be Swing;

➡️ ore 11:30, presso Piazza Giovanni XXIII, Concerto di Natale, organizzato da ICO Magna Grecia;

📅 Sabato 27 dicembre 2025:

➡️ ore 09:30, presso Via Cava, Basilica Cattedrale di S. Cataldo Via Duomo, Via Porto, Colonne del Tempio Dorico Piazza Castello, Castello Aragonese, Caccia al tesoro interattiva “Resti del Tempio greco”, organizzato da ABC Digital;

➡️ dalle 16:30 – 7 turni da 45 minuti, presso le vie di Taranto Vecchia, Città del Vangelo – Presepi con bande e Zampognari, Concerto della Banda di Santa Cecilia, co-organizzato con Symbolum ETS;

➡️ dalle 19 alle 22, presso BAC – Parco della Musica, musica natalizia, elfi e Babbogirl sui pattini, baby dance, animazione, esibizioni artistiche di intrattenimento, mascotte e Esibizioni Marvel, organizzato dal Comitato dei Giochi del Mediterraneo;

📅 Domenica 28 dicembre 2025:

➡️ ore 19:00, presso Castello Aragonese, Duo Cristina Scalas (flauto) e Davide Mocci (chitarra), organizzato dall’Associazione Guitar Artium;

➡️ dalle 19 alle 22, presso BAC-Parco della Musica, musica natalizia, elfi e Babbogirl sui pattini, baby dance, animazione, esibizioni artistiche di intrattenimento, mascotte e Concerto trio live piano, sax e voce a cura del “Maestro Franco Izzo”, organizzato dal Comitato dei Giochi del Mediterraneo;

➡️ ore 20:30, presso Largo Gennarini, Talk Accesso al Credito e Strumenti, organizzato da Associazione Casa Tropicale’.