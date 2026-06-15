Nastro Rosa Tour, tappa a Taranto: il programma sino al 18 giugno

Dopo la conclusione della tappa a Vieste, oggi la 6ª edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour – Il Giro dell’Italia a Vela 2026 fa la sua seconda tappa, a Taranto (in corso Due Mari).

Sino al 18 giugno sarà inoltre allestito il Villaggio della Vela che permetterà al pubblico di vivere, gratuitamente, il mare oltre le regate (nella foto diffusa dalla Marina Militare, un dettaglio della partenza del Marina Militare Nastro-Rosa Tour 2026)

Come per la precedente tappa di Vieste, la tappa di Taranto registra il patrocinio della Regione Puglia, che sostiene Il Giro d’Italia a Vela con l’assessorato al Turismo e l’Agenzia Puglia Promozione offrendo ospitalità a 65 atlete e atleti nel capoluogo ionico tra il 14 e il 19 giugno, a testimonianza della sinergia tra Marina Militare, Difesa Servizi, Regione Puglia e i Comuni di Vieste e Taranto.

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour – il Giro dell’Italia a Vela è organizzato da Difesa Servizi S.p.A., in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events, con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del CONI; è un appuntamento di respiro nazionale ed internazionale e unisce sport, istituzioni e territori in un unico grande racconto: quello dell’Italia che vive, cresce e si riconosce nel mare. Una regata che veicola anche i valori della Marina Militare di cui porta il vessillo: la vela diventa il linguaggio attraverso cui trasmettere valori fondanti come disciplina, spirito di squadra, leadership, senso del dovere e capacità di affrontare le sfide.

Riconosciuto come un unicum nel panorama velico, il Marina Militare Nastro Rosa Tour si distingue per la sua straordinaria complessità tecnica, racchiudendo l’essenza stessa dello sport velico in tre spettacolari discipline: l’Offshore, con le lunghe e sfibranti navigazioni d’altura a bordo dei potenti e tecnologici Figaro Bénéteau 3, primi monotipi di serie dotati di foil; l’Inshore, con regate avvincenti a ridosso della costa sui piccoli e velocissimi Waszp; e infine il Board, la disciplina acrobatica del Wing Foil che regalerà grandi emozioni a pochi metri dalla spiaggia. Una formula rivoluzionaria che mette in scena “tutta la vela in un unico evento” con il supporto delle massime autorità mondiali della disciplina, tra cui Word Sailing, Eurosaf (European Sailing Federation), FIV (Federazione Italiana Vela) e RORC (Royal Ocean Racing Club).

Il livello agonistico dell’edizione 2026 è particolarmente elevato grazie alla partecipazione di team nazionali e internazionali di primissimo piano con 10 equipaggi composti da atleti olimpionici, skipper oceanici e giovani talenti della vela mondiale si confronteranno lungo la complessa orografia delle coste italiane, dove la lettura millimetrica di correnti e transizioni meteorologiche rende ogni tratta una vera partita a scacchi sul mare. I team che prenderanno parte alla competizione sono: Marina Militare (ITA), Aeronautica Militare (ITA), Guardia di Finanza (ITA), Team Poland (POL), Flushing Sailing Club (ENG), Cambridge University Yacht Club (ENG), Verein Seglerhaus am Wannsee – VSaW (GER), C.N. Sambenedettese (ITA), Exe Sailing Club (ENG) e Bayerischer Yacht-Club (GER).

Il tema 2026, “Giovani, Mare e Futuro – Valore Paese Italia”, è la chiave narrativa dell’intero Tour: il mare diventa un’infrastruttura culturale e simbolica che connette comunità e territori, valorizzando il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano. Il progetto unisce dimensione narrativa e progettuale attraverso iniziative dedicate a studenti, academy veliche, associazioni giovanili sviluppate con istituzioni e partner per favorire percorsi di orientamento, formazione alle competenze del mare e consapevolezza sui temi della sicurezza, della cittadinanza attiva e dell’innovazione. I “Giovani” sono al centro del Marina Militare Nastro Rosa Tour grazie al “Progetto Giovani” nato da un accordo tra la Marina Militare e il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale che sarà realizzato in collaborazione con la FIV – Federazione Italiana Vela – e la Capitaneria di Porto. Tra le attività del Progetto Giovani ci sono: incontri divulgativi, attività di sensibilizzazione sulla sicurezza in mare e sulla tutela dell’ambiente marino, visite presso gli Arsenali Militari Marittimi, a bordo di navi, sommergibili e aeromobili della Marina Militare, uscite in mare, attività di formazione velica.

Il Villaggio della Vela del Marina Militare Nastro Rosa Tour, allestito dal 15 al 18 giugno in corso Due Mari, ospiterà aree dedicate ad atleti, aziende e istituzioni, food truck, spazi di incontro e attività pensate per famiglie, giovani e appassionati. Ci sarà l’infopoint ufficiale del Marina Militare Nastro Rosa Tour e lo stand di merchandising del brand Zona Militare Club. Nel Villaggio saranno proposte attività a ingresso libero: momenti divulgativi; i workshop del “Progetto Giovani”; incontri e momenti musicali.

Nell’ambito del progetto non mancherà l’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente con il progetto WAVING MEADOW che ha come obiettivo la salvaguardia dell’ecosistema marino e della Posidonia oceanica presente nel Mediterraneo, e l’importante collaborazione con il FAI (Fondo Ambiente Italiano).

IL PROGRAMMA

TARANTO 15-18 GIUGNO 2026

Lunedì 15 giugno

● dalle ore 21.00 esibizione di ballo swing sul palco del Villaggio della Vela

Martedì 16 giugno

● il Progetto Giovani Mare e Futuro – Valore Paese Italia propone il seguente programma:

la mattina dalle 9.00 alle 12.30 visita all’area espositiva della Marina Militare e della Guardia Costiera, attività di esplorazione attraverso la “realtà virtuale” (sommergibili e guardia costiera) e il simulatore di barca a vela classe Optimist; attività divulgative di Canoa Polo a cura degli istruttori della Lega Navale – sezione di Taranto e uscita in mare a bordo di alcune imbarcazioni per visitare i bacini dell’Arsenale Militare Marittimo e la base dei sommergibili per finire una visita ai mezzi della Guardia Costiera.

Nel pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30 visita all’area espositiva della Marina Militare e della Guardia Costiera. A seguire attività di esplorazione attraverso la “realtà virtuale” (sommergibili e guardia costiera) e il simulatore di barca a vela classe Optimist; l’incontro “L’acqua non ha barriere: la canoa paralimpica come valore inclusivo” a cura dell’ASD Rowing Club Taranto; infine, la visita ai mezzi della Guardia Costiera

o alle 18:30 workshop sulle opportunità formative e professionali connesse al mare

o alle 19:00 workshop sulla patente nautica e la tutela dell’ambiente marino a cura della Capitaneria di Porto

Per partecipare al Progetto Giovani è necessario prenotare in anticipo la propria partecipazione alla giornata di workshop al seguente link nastrorosatour/giovani;

● dalle 19.30 presentazione della realtà “Bio Design Foundation” con Roberto Guerrini

● dalle 20.30 alle 21.15 esibizione della Fanfara Comando interregionale Marittimo Sud

● dalle 21.30 serata Cinema al Villaggio della Vela: Proiezione del documentario “Anime di coraggio”

Mercoledì 17 giugno

● dalle 19.30 al Villaggio della Vela il talk con il presidio di Taranto di Eni Joule, la scuola di Eni per l’impresa, che dal 2020 supporta la crescita di imprese sostenibili con percorsi di formazione e programmi di accelerazione

● dalle 20:30 talk “Il Marina Militare Nastro Rosa Tour incontra le eccellenze del territorio, dal patrimonio culturale alla sostenibilità ambientale” con Monica Caradonna giornalista e conduttrice Rai e Jonian Dolphin Conservation.

Giovedì 18 giugno

● dalle 18.15 il talk “Taranto, città dello sport – i Giochi del Mediterraneo volano per la crescita della città dei due mari” alla presenza di autorità civili e militari. Il talk sarà trasmesso anche in diretta su ANSA.it

● dalle ore 19.15 avrà luogo la cerimonia di premiazione di fine tappa

● dalle 21.00 spettacolo di videomapping sul Castello Aragonese