“Nascere protetti”, a Taranto un incontro informativo sulle vaccinazioni in gravidanza

Martedì 18 novembre, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, si terrà presso la sede del Dipartimento di Prevenzione (ex Baraccamenti Cattolica) in Via Leonida 2, a Taranto un incontro informativo e di promozione delle vaccinazioni in gravidanza, dedicato ai futuri genitori. Al termine dell’incontro, le future

mamme, se lo vorranno, potranno vaccinarsi contro l’influenza stagionale e la pertosse, vaccinazioni sicure e raccomandate per le donne in gravidanza.



La pertosse, che molte volte ha un decorso non grave negli adulti, infatti, è una malattia molto insidiosa per i neonati e può persino provocarne la morte: vaccinare la madre – tra la 27° e la 36° settimana di

gestazione – significa proteggere il bambino poiché gli anticorpi della madre passano al feto attraverso la

placenta. Lo stesso avviene per il vaccino antinfluenzale, che è possibile effettuare in tutte le fasi della

gravidanza e che, oltre a proteggere la donna incinta evitandole una malattia che può avere un decorso

nefasto e che potrebbe necessitare dell’assunzione di farmaci, garantisce anche una copertura al bambino

per i primi sei mesi di vita. I due vaccini sono sicuri, non interagiscono tra loro e possono essere somministrati nello stesso momento.

L’appuntamento è organizzato dal Dipartimento di Prevenzione con la collaborazione con i Consultori di

Taranto e il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale SS. Annunziata, proprio a dimostrazione

dell’importanza delle vaccinazioni in generale e, soprattutto, in gravidanza.