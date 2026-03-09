Mysterium Festival, trentadue eventi nella rassegna 2026

Trentadue eventi distribuiti su ventidue giorni, quattordici chiese visitate, due lorchestre impegnate, sei direttori, sei cori, con un coro di voci bianche di duecento elementi, dai dieci ai quattordici anni; dieci maestri del coro; decine di artisti, cantanti, musicisti e attori. Un convegno (foto Aurelio Castellaneta).

E, ancora “Tessere d’arte nel Borgo e nell’Isola” e “Tableaux vivants – Luca Giordano”; fra i siti di prestigio nei quali si svolgeranno alcuni degli eventi, la Cattedrale di San Cataldo, la Concattedrale Gran Madre di Dio, il Castello Aragonese e il Museo Archeologico nazionale (MArTA).

Infine, come da tradizione, un concerto fuori dai nostri confini: dopo le straordinarie esperienze di Roma e Napoli, questa volta tappa a Lucera, provincia di Foggia. Infine, chiusura con il Concerto di Pasqua in Cattedrale, con l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta dal Maestro Gianluca Marcianò, direttore principale.

Questo e altro è la dodicesima edizione del Mysterium Festival 2026, rassegna di Fede, Arte, Storia, Tradizione e Cultura, in programma, come è stato detto stamattina in conferenza stampa, da venerdì 13 marzo a domenica 5 aprile, produzione realizzata da Le Corti di Taras in collaborazione con ICO Magna Grecia, L.A. Chorus, ARCoPu, Arcidiocesi di Taranto, con il patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia e del Ministero della Cultura. Direzione artistica del Maestro Pierfranco Semeraro in collaborazione con il Maestro Piero Romano, direttore artistico dell’ICO Magna Grecia.

Gli eventi in programma sono stati selezionati e condivisi con il Comitato scientifico del Mysterium Festival, presieduto dal dott. Donato Fusillo, e del quale fanno parte, la prof.ssa Adriana Chirico, il prof. Paolo Pardolesi, la dott.ssa Stella Fanzone, direttrice del Museo Archeologico nazionale di Taranto, monsignor Emanuele Ferro, parroco della Basilica Cattedrale San Cataldo e, naturalmente, gli stessi Maestri Semeraro e Romano. Il Mysterium Film, una breve rassegna cinematografica, sarà curata da Adriano Di Giorgio, direttore artistico del Teatro Orfeo, con interventi del critico Massimo Causo.

Presenti all’incontro moderato da monsignor Emanuele Ferro, parroco della Basilica Cattedrale San Cataldo, l’arcivescovo di Taranto, monsignor Ciro Miniero; gli assessori comunali, Gianni Cataldino, con delega al Coordinamento strategico dell’azione di governo, e Maria Lucia Simeone, con delega alla Pubblica istruzione; Donato Fusillo, presidente del Comitato scientifico del Mysterium Festival; il Maestro Pierfranco Semeraro, direttore artistico della rassegna; Piero Romano, direttore artistico ICO Magna Grecia. Fra gli interventi, quelli dell’Ammiraglio di Divisione Andrea Petroni e della prof.ssa Adriana Chirico, responsabile degli eventi che si svolgeranno nelle chiese di Taranto.

IL PROGRAMMA

Il “via” al Mysterium venerdì 13 marzo alle 21.00, nella Concattedrale Gran Madre di Dio. In programma il Requiem in Re minore K 626 di W.A. Mozart e l’Ave Maria per soprano e Orchestra di D. Famà, con l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta da Gunter Neuhold, con il soprano Rocio Faus, il mezzosoprano Mara Gaudenzi, tenore Lorenzo martelli e il basso Alessandro Ravasio; il Coro regionale ARCoPu e il L.A. Chorus, con i Maestri del coro Danilo Cacciatore, Alessandro Fortunato e Vincenzo Scarafile; Ingresso: 15euro (Vivaticket). Sabato 14 marzo alle 19.00, il Requiem viene eseguito a Lucera (Foggia). Ingresso libero.

Domenica 15 marzo alle 20.30, nella chiesa Santi Medici Cosma e Damiano e, la settimana successiva, domenica 22 marzo alle 20.30 nella chiesa SS. Angeli custodi, le musiche di Faurè, Piazzolla e Satie, in “Germogli”. Coro Tarenti Cantores, Maestra del coro Tiziana Spagnoletta, pianista e Maestro collaboratore Dante Roberto, pittrice e performer Vera Mastrangelo.

Martedì 17 marzo alle 20.30 nella chiesa Spirito santo e mercoledì 18 marzo alle 20.30 nella chiesa Beato Nunzio Sulprizio, le musiche di Barber, Elgar, Sibelius e Vivaldi, con una composizione di Salatino in una prima esecuzione assoluta: “Mysterium Spatium, Lumen Silentii – Riflessione pasquale in forma di teatro musicale elettroacustico”, con l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta da Giuseppe Salatino, con il soprano-voce recitante Chiara Ritelli, performer al Live Electronics Chiara Lombardi D’Errico e Valeria Maglio.

Due i titoli per Mysterium Film, a cura di Adriano Di Giorgio: lunedì 16 marzo alle 20.00, “Holly – La speranza è tra noi” di Fien Troch; mercoledì 18 marzo alle 20.00, “The life of Chuck” di Mike Flanagan. Dialogo con il critico cinematografico Massimo Causo. Ingresso 5euro.

Venerdì 20 marzo alle 20.30 nella chiesa Santa Famiglia, le musiche di Zimmer, Richter e Bach in “Fratres”, con i Meridies Cello Ensemble, voce recitante Erminio Truncellito.

Domenica 22 marzo al al MArTA, domenica 22 marzo, “Sono nato con la bocca aperta – canzoni e storie della cucina pugliese”, con Paolo Sassanelli (voce recitante), Martino De Cesare (chitarre) e Umberto Sangiovanni (pianoforte). Visita al museo alle 10.30 e concerto alle 11.15. Visita+concerto: 10euro (Vivaticket).

Lunedì 23 marzo alle 20.30 nella chiesa Sant’Egidio e martedì 24 marzo alle 20.30 nella chiesa San Domenico, “Memorie – Dedicato a Rocco Brandonisio”. Concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore KV 622 di W.A. Mozart, i brani “Sentimental” di Leonardo Presicci e “L’amico che dorme” di Maurizio Lomartire, nuova commissione in prima esecuzione assoluta in memoria del Maestro Rocco Brandonisio. Con l’Orchetra ICO della Magna Grecia diretta dal Maestro Maurizio Lomartire, con Vincenzo Paci al clarinetto.

Mercoledì 25 marzo alle 17.30, nel Salone dei Vescovi del Palazzo Arcivescovile, “Il processo a Gesù – Dignità umana e dialogo tra diritto e fede”. Convegno realizzato in collaborazione con Club per l’UNESCO di Taranto e dall’Associazione Marco Motolese.

Giovedì 26 marzo alle 20.30 nel santuario Madonna della Salute, le musiche di Federico Dragogna (chitarrista de I Ministri) e Pierfrancesco Pacoda (voce recitante) in “Musica e spiritualità”.

Venerdì 27 marzo alle 20.30 nella chiesa Maria Santissima del Monte Carmelo e sabato 28 marzo alle 20.30 nella chiesa San Lorenzo, “Requiem for the living”, con l’ICO Orchestra della Magna Grecia e il Coro Canticum Novum, direttore e maestro del coro Fabio Ciofini, con Klara Luznik (soprano), Feiye Wang (tenore), Margherita Sciddurlo (organista). Brani eseguiti di Dan Forrest: “Requiem for the living” e “Pater noster”.

Domenica 29 marzo alle 19.00 nella chiesa San Pasquale, “A trace of Grace” con Michel Godard (serpentone) e Marco Bardoscia (contrabbasso).

Lunedì 30 marzo alle 20.30 nella chiesa Madonna delle Grazie e martedì 31 marzo alle 20.30 nella chiesa San Massimiliano Kolbe, “Noi siamo onde”, programma musicale con il brano “Il respiro delle stelle” di Roberto Molinelli, nuova commissione in prima esecuzione assoluta. Con l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto, il Coro Voci bianche delle scuole di Taranto, il L.A. Chorus, il Coro Giovanile pugliese diretti dal Maestro Luigi Leo.

Mercoledì 1 aprile alle 21.00 al teatro Orfeo, “Dalla culla alla croce – Oratorio per voci, coro, orchestra e strumenti popolari”, con l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta dal Maestro Michele Nitti, il L.A. Chorus con Alessandro Fortunato maestro del coro; con Mario Incudine (voce e strumenti popolari), Anna Vitale (voce), Antonio Vasta e Francesco Buongiorno (maestri collaboratori), Michele Piccione e Pino Ricosta. Ingresso: 15euro, 10euro, 5euro (Vivaticket).

Giovedì 2 e venerdì 3 aprile, “Tessere d’arte nel Borgo e nell’Isola”. Nella chiesa San Michele Arcangelo in via Duomo, “Amore et dolor” con il Quartetto Orpheus, Giovanna D’Amato e Daniele Miatto (violoncello), Manuel Petti (fisarmonica), Maria Arcangela Tenace (mezzosoprano), Nicole Millo (voce recitante). Tre gli spettacoli: 1° spettacolo alle 18.30; 2° spettacolo alle alle 19.30; 3° spettacolo alle 20.30.

“Tableaux vivants – Luca Giordano” al Castello Aragonese con il Ludovica Rambelli Teatro. Tre gli spettacoli: 1° spettacolo alle 19.00; 2° spettacolo alle 20.00; 3° spettacolo alle 21.00. Sempre giovedì 2 e venerdì 3 aprile: “Luce del silenzio – il suono dell’anima tra mistero e rivelazione” nell’Università degli studi di Bari in via Duomo con Federica Fornabaio (pianoforte), Angelo Verbena (contrabbasso) e Angelo Olivieri (tromba). Tre gli spettacoli: 1° spettacolo alle 18.00; 2° spettacolo alle 19.00; 3° spettacolo alle 20.00.

Nella Cattedrale di San Cataldo, Concerto di Pasqua: sabato 4 aprile alle 17.30, prova generale aperta; domenica 5 aprile alle 19.00. “Messa in re minore per soli coro e orchestra Hob: 22: 11” di Johann Michael Haydn; Nuova commissione in Prima assoluta di Orazio Sciortino. Con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Gianluca Marcianò, il L.A. Chorus con Alessandro Fortunato maestro del coro; con Sabrina Sanza (soprano), Amaryan Bella (mezzosoprano), Senatore Nile (tenore), Arturo Espinosa (basso).

Biglietti online: Vivaticket. Info: Orchestra ICO Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Sito: orchestramagnagrecia.it. Social: Facebook e Instagram.