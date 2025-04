Mysterium Festival, stasera ‘Donna Madre’ a San Pasquale

Il Mysterium Festival entra nel vivo in vista della Settimana Santa. Stasera alle 20.30, nella chiesa San Pasquale di Taranto, in programma la prima assoluta di “Donna Madre”. Protagonista Carolina Bubbico insieme con l’ensemble vocale Corolla, su commissione della stessa rassegna di eventi di Fede, Arte, Storia, Tradizione e Cultura giunta all’undicesima edizione.



Ingresso gratuito, con prenotazione facoltativa su evenbrite (la prenotazione garantisce il posto a sedere). Il Mysterium Festival 2025, diretto dai Maestri Piero Romano e Pierfranco Semeraro, è una rassegna realizzata da ICO Magna Grecia, L.A. Chorus, Le Corti di Taras, ARCoPu, Arcidiocesi di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia e Ministero della Cultura.



Gli eventi in programma sono stati selezionati e condivisi dal Comitato scientifico del Mysterium Festival, presieduto da Donato Fusillo. Carolina Bubbico, pianista, arrangiatrice e direttrice d’orchestra, si esibisce in Italia e all’estero con Nicola Conte.

A Sanremo arrangia e dirige per Elodie, Serena Brancale e Il Volo, quest’ultimi vincitori nell’occasione dell’edizione del Festival della canzone italiana. Ha collaborato come trascrittrice per le musiche di Maneskin, Stromae, Marco Mengoni, Niccolò Fabi e Dardust. Docente di Canto Pop nel Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, a dicembre dello scorso anno il suo progetto “Pangea” è andato in scena per tre date con l’Orchestra della Magna Grecia.

