Mysterium Festival, stasera alla Santa Famiglia di Taranto

Stasera alle 20.30, nella chiesa Santa Famiglia di Taranto, altro appuntamento con un evento della dodicesima edizione del Mysterium Festival: “Fratres”. Protagonisti del programma musicale, il Meridies Cello Ensemble: Roberto Chiapperino, Giovanna D’Amato, Daniele Miatto e Luciano Tarantino. Voce recitante: Emilio Truncellito.

“Fratres” è un percorso di musica e versi dedicati alla figura di San Francesco poeta, in occasione dell’Ottocentesimo anniversario della composizione del suo Cantico delle Creature e della morte del Santo. L’emozionante sonorità dei violoncelli insieme alla intensità dei testi poetici per uno spettacolo di particolare suggestione.

Roberto Chiapperino, laurea Triennale in violoncello. Vincitore di numerosi primi premi in concorsi nazionali e internazionali, svolge un’intensa attività cameristica in formazioni dal duo al quartetto d’archi e con pianoforte. Giovanna D’Amato, diplomata in violoncello, laureata in Lettere moderne, è concertista ed attivissima divulgatrice dell’Arte musicale. Fondatrice del Quartetto Meridies, con il quale ha vinto numerosi concorsi, realizzato tournée internazionali ed inciso per diverse case discografiche.

Daniele Miatto, diplomato, si laurea con lode in Discipline Musicali sotto la guida del Maestro Francesco Montaruli. Si è perfezionato con il Maestro Luigi Piovano ed ha suonato con prestigiose orchestre sotto la direzione di importanti Maestri. Primo violoncello ospite nelle orchestre ICO di Foggia, Taranto e Potenza.

Luciano Tarantino, a vent’anni è già primo violoncello in diverse orchestre italiane. Suona con importanti direttori d’orchestra per dedicarsi alla musica da camera e solistica, che lo porta ad esibirsi in importanti Festival da camera e violoncellistici in tutto il mondo. Suona il prezioso violoncello italiano “Carlo Antonio Testore1736”.

Erminio Truncellito, voce recitante, è un versatile attore di cinema e teatro che vanta numerose collaborazioni con registi importanti quali Michele Placido, Pino Quartullo, Enrico Oldoini, Riccardo Donna, Tiziana Aristarco. A teatro ha interpretato numerosi ruoli e lavorato in diverse produzioni.

Eventi su prenotazione gratuita: eventbrite. Biglietti online: Vivaticket. Il Mysterium Festival, realizzato da Le Corti di Taras in collaborazione con ICO Magna Grecia, L.A. Chorus, ARCoPu e Arcidiocesi di Taranto, si avvale del patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia e del Ministero della Cultura.