Mysterium Festival, i prossimi concerti

Due appuntamenti per lunedì 25 marzo per il Mysterium Festival, la rassegna di Fede, Arte, Storia, Tradizione e Cultura, giunta alla decima edizione. Il primo, “Love Theory”, alle 12.00 in programma nella Cappella dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto; il secondo, “Oppressione e libertà”, alle 20.30 nella Chiesa del Sacro Cuore. “Oppressione e libertà” sarà rappresentato anche martedì 26 marzo nella Chiesa Madonna delle Grazie. “Partiamo dal primo dei due eventi. Anche quest’anno il Comitato scientifico del quale è presidente il dott. Donato Fusillo – si legge nella nota della Magna Grecia – ha voluto manifestare la propria vicinanza ai più deboli, a quanti soffrono e desiderano momenti di sollievo con un concerto in uno dei luoghi di preghiera del nosocomio cittadino con un concerto al SS. Annunziata: “Love Theory”.

“Love Theory” è un suggestivo “viaggio sonoro” nella storia della musica gospel, con la sperimentazione di sonorità innovative, colte e raffinate abbinate alla musica spiritual d’oltreoceano interpretate dal L.A Chorus diretto dal M° Maristella Bianco. Insieme, con la direttrice del coro, che accompagnerà la performance al pianoforte, le cantanti Rosa Francomagro, Delia Dicensi, Giulia Zizzari e Sara Bleve. “Oppressione e libertà” è, invece, un’opera che tratta un tema quanto mai attuale come la soppressione delle libertà e della loro riconquista. Un argomento che sta a cuore a filosofi e pensatori da tempo immemore. Ma da Beethoven in poi, anche i compositori hanno cominciato a fare sentire la loro voce sulle questioni politiche e sociali e nel XX secolo. Ed è proprio quanto ci racconterà in musica, “Oppressione e libertà”, l’evento in programma lunedì 25 alle 20.30 nella Chiesa del Sacro Cuore e, martedì 26 marzo, sempre alle 20.30, nella Chiesa della Madonna delle Grazie. Ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti, consigliabile la prenotazione)”. Protagonisti dell’evento, in prima assoluta, l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Maurizio Lomartire, il L.A. Chorus diretto da Alessandro Fortunato, il Coro delle Voci bianche dell’Istituto comprensivo “Alfieri” diretto da Dora Marangi e dell’Istituto comprensivo “XXV Luglio – Bettolo” diretto da Anna Russo. Voce recitante: Beppe Del Re.

Il Mysterium Festival, con la direzione del Maestro Piero Romano, è promosso da Le Corti di Taras e realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Taranto, il Comune di Taranto, l’Orchestra della Magna Grecia, il L. A. Chorus e l’ARCoPU, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

MYSTERIUM FESTIVAL – “Oppressione e libertà”. Ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti, consigliabile la prenotazione). Online: Eventbrite. Info: Orchestra Magna Grecia. mysteriumfestival.it e orchestramagnagrecia.it