Mysterium Festival, domani la prima nella Concattedrale di Taranto

Domani venerdì 13 marzo, alle 21.00, nella Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto con l’esecuzione del Requiem di Mozart avrà inizio il dodicesimo Mysterium Festival.



In programma il Requiem in Re minore K 626 di Wolfgang Amadeus Mozart e l’Ave Maria per soprano e Orchestra di Domenico Famà, con l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta da Günter Neuhold, il soprano Rocio Faus, il mezzosoprano Mara Gaudenzi, il tenore Lorenzo Martelli e il basso Alessandro Ravasio; il Coro regionale ARCoPu e il L.A. Chorus, con i Maestri del coro Danilo Cacciatore, Alessandro Fortunato e Vincenzo Scarafile. Ingresso: 15euro (Vivaticket).



