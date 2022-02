My Live, a RadioNorba c’è Noemi

Torna ogni venerdì su Radio Norba l’appuntamento con My Live, il format originale della radio del sud che vede protagonisti i più importanti interpreti della musica italiana ed internazionale, al centro di vere e proprie monografie, nel corso delle quali gli artisti si raccontano in maniera autentica e in cui, naturalmente, la grande protagonista è la musica dal vivo, come nella migliore tradizione degli eventi targati Radio Norba.

Domani, venerdì 11 febbraio, protagonista del My Live sarà Noemi, reduce da un grande Sanremo, che l’ha consacrata regina dell’eleganza, oltre che interprete di una canzone, “Ti amo non lo so dire”, già tra le più programmate in radio dopo i successi di “Guardare giù”, una emozionante ballata in equilibrio e senza paura, e del tormentone estivo “Makumba”, in coppia con Carl Brave, che ha conquistato il triplo disco di platino.





L’appuntamento con My Live è alle ore 21 in radio, in tv e su tutte le piattaforme digitali della radio del sud.