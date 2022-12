Musiche da Oscar al teatro Orfeo di Taranto

Martedì 13 dicembre alle 21.00 al teatro Orfeo di Taranto, nuovo appuntamento con la Stagione Eventi 2022/2023. In programma “Musiche da Oscar – The Best of Dario Marianelli”, una serata dedicata ai grandi successi di uno dei più grandi compositori al mondo, tre volte candidato agli Oscar e vincitore della preziosa statuetta per la colonna sonora del film “Espiazione” (“Orgoglio e pregiudizio” e “Anna Karenina” le altre nomination). In mattinata, sempre nel teatro Orfeo, “Musiche da Oscar – The Best of Dario Marianelli”, sarà eseguito in un esclusivo matinée riservato agli studenti.

Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Maurizio Lomartire, con Barnaby Brown (aulos), Angela Annese (pianoforte) e Giancarlo Palena (fisarmonica). Fra i brani: “Marsya’s dream”, “Atonem suite”, “Bull’s eye”, “Anna Karenina suite”, “Ron’s driving”, “Big idea”.





Proprio “Marsya’s dream” (Il sogno di Marsya), Quadro sonoro di proprietà del Museo archeologico di Taranto e commissionato dalla stessa Orchestra della Magna Grecia, sarà eseguito per la prima volta in assoluto alla presenza dello stesso Maestro Dario Marianelli, che lo scorso 25 giugno aveva incontrato la stampa nelle Sale del “MArTa” per annunciare questo suo straordinario impegno musicale.

Una prima esecuzione del Quadro sonoro avrà luogo martedì mattina alla presenza della stampa, in una sala del MArTa, con successiva conferenza e incontro con il Maestro Dario Marianelli, la direttrice del Museo Archeologico nazionale, Eva Degl’Innocenti, e il direttore artistico dell’Ico Magna Grecia, Piero Romano. Altro incontro nel pomeriggio a Palazzo di Città, dove Marianelli incontrerà il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e la stampa.