Musica Mediterranea Immaginaria, a Taranto Raiz con l’Orchestra della Magna Grecia

Giovedì 22 gennaio alle 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto, “Musica mediterranea immaginaria”. Protagonista Raiz, una delle voci più importanti della scena musicale nazionale, con l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta da Enzo Campagnoli con Giuseppe De Trizio alla chitarra.

“Musica mediterranea immaginaria” è l’ottavo appuntamento con la Stagione Eventi musicali 2025/2026, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano. Quella in corso è la trentatreesima edizione della Stagione realizzata dall’Orchestra ICO della Magna Grecia, con Comune di Taranto, Regione Puglia e MIC (Ministero della Cultura), in collaborazione con istituti, aziende e attività del territorio: BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Ninfole Caffè, Programma Sviluppo, Varvaglione Vini, Baux Cucine e Living.

Raiz (Gennaro Della Volpe), cantante, attore, scrittore napoletano. Voce solista di Almamegretta, collettivo italiano di ethnodub/electronica dalla sua fondazione; con loro ha registrato 7 album: Anima Migrante, Sanacore, Indubb, Lingo, 4/4, Imaginaria, Venite! Venite! E Controra.

Come solista ha pubblicato WOP, “Uno” e “YA!”, prodotto da Planet Funk. Ha vinto il Premio Tenco per l’album “DagoRed” realizzato insieme a Fausto Mesolella, chitarrista e produttore per Avion Travel. Scrive insieme a Stefano Lentini diversi brani per la fortunata serie Rai “Mare Fuori”. Rosario ‘A Tigre, nel film dei Manetti Bros “Ammore e Malavita”, Raiz interpreta anche l’iconico don Salvatore Ricci di “Mare Fuori”.

Fra le sue numerose collaborazioni: Massive Attack, Leftfield, Pino Daniele, Adrian Sherwood, Gaudi, Stewart Copeland, Mauro Pagani, Vittorio Cosma, Ashtech, Teresa De Sio, Luigi Cinque, Zion Train. Ha recentemente pubblicato per Mondadori una raccolta di venti racconti dal nome “Il bacio di Brianna” e un album dedicato all’opera di Sergio Bruni (Si l’ammore è ‘o cuntrario d’a morte).