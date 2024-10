Musica Fluida, secondo appuntamento al Museo MArTA

Dopo Francesca Michielin, secondo appuntamento con “Musica Fluida”, la rassegna promossa da MArTA – Museo Archeologico nazionale di Taranto, Orchestra della Magna Grecia, Regione Puglia, Comune di Taranto, MIC – Direzione generale musei e i Musei italiani. Protagonista del “live” in programma giovedì 3 ottobre, il cantautore Wax. Occasione unica per quanti prenoteranno l’offerta doppia “visita guidata-live”: 10euro. Biglietti in vendita su Vivaticket. Visita guidata dalle 16.00, live alle 18.30.

Anche quest’anno “Musica Fluida” prevede un mix di fruizione archeologica e musicale. Acquistando, infatti, il biglietto per assistere al mini-concerto, salvo contrattempi metereologici, previsto all’interno del Chiostro del MArTA (in alternativa la Sala interna, come in occasione del “live” di francesca Michielin) il pubblico sarà accompagnato nella visita guidata delle collezioni permanenti del Museo.

“E’ un’avventura che riproponiamo anche quest’anno con estremo piacere – dice Stella Falzone, direttrice del MArTA – perché valorizza e anima lo spazio del Chiostro degli Alcantarini nel quale – tempo permettendo – contiamo di ospitare i concerti, abbattendo quegli stereotipi che accompagnano la fruizione culturale da parte della Generazione Z». «“Musica Fluida” è un progetto condiviso con la direttrice del MArTA – dichiara Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia – che aveva in mente una rassegna dedicata ai giovanissimi, in queste occasioni spesso accompagnati da genitori, parenti, amici, e che sostanzialmente uniscono a questa esperienza “live” la visita nelle sale del Museo Archeologico internazionale di Taranto”.

Wax, nome d’arte di Matteo Lucido, è un cantautore milanese classe 2002. La passione per la musica è iniziata da piccolo suonando il violino, presto ha iniziato a scrivere i primi brani. Il 18 settembre 2022 entra a far parte della scuola di Amici ed il 12 maggio esce il suo singolo “Anni 70” prodotto da Merk & Kremont (ITACA), insieme al primo Ep omonimo presentato negli store delle principali città italiane. A luglio viene pubblicato il brano “Colori” e a novembre “After”. A marzo 2024 esce il suo nuovo singolo “Primo al Mondo” caratterizzato da sonorità più intime e introspettive.

Terzo e ultimo appuntamento di “Musica Fluida”, giovedì 10 ottobre con Holden, giovane cantautore romano dalla forte identità musicale. Anche in questo caso, ma solo dopo il concerto di Wax, il tagliando d’ingresso potrà essere acquistato su Vivaticket (visita guidata e live: 10euro).