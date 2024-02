Muratori, domani al Fusco un inno d’amore al Teatro

Dopo il successo della scorsa settimana a Francavilla Fontana, torna in scena domani sabato 24 febbraio al Teatro Fusco di Taranto la Compagnia Teatrale VOCI NELLA NOTTE con “MURATORI” di Edoardo Erba, rivisitata in dialetti pugliesi (la foto che pubblichiamo è stata diffusa dalla Compagnia teatrale).

Tra esilaranti scambi comici e momenti di profonda riflessione, si tratta di una storia di amicizia, rivincita e conflitti sociali che è un inno d’amore al teatro. In una notte infinita e sospesa, due muratori sono al lavoro per chiudere con un muro il palcoscenico di un teatro in disuso: l’area è stata ceduta al supermercato confinante che deve ampliare il magazzino….

In cabina di regia ed anche in scena nelle vesti di muratori il collaudato duo Chicco Passaro e Federico Passariello, accompagnati in scena da Angela De Bellis. Il costo del biglietto è di € 15 ,00 in platea € 10,00 galleria.

(info e prenotazioni 329.0817679 – 348.4144913)