Mozart vs Beethoven, l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia al Fusco di Taranto

Sabato 8 novembre alle 21.00 al Teatro comunale Fusco di Taranto, l’Orchestra giovanile della Magna Grecia Città di Taranto eseguirà il concerto “Mozart Vs Beethoven”, due colossi della musica classica a confronto, con Ettore Pellegrino in veste di direttore e violinista e Silvia Mazzon alla viola. Ingresso 10euro; online su Vivaticket. “L’incasso della serata sarà devoluto in beneficenza” si legge nella nota stampa.

L’Orchestra giovanile è anche l’Orchestra giovanile dei Giochi del Mediterraneo, progetto approvato dal MIC – Ministero della Cultura, in un momento in cui Taranto è al centro di un’esperienza internazionale dall’alto contenuto sportivo e culturale, promuove un messaggio di pace. Oltre a coniugare arte, cultura e promozione territoriale, l’Orchestra ospita ragazzi provenienti da diverse città della Puglia e della Basilicata, da altre regioni italiane e dall’estero,

“Mozart Vs Beethoven” è una produzione a cura dell’Orchestra giovanile della Magna Grecia Città di Taranto e del Comune di Taranto, in collaborazione con Regione Puglia, MIC – Ministero della Cultura e Taranto 2026 – XX Giochi del Mediterraneo.

Biglietti online: Vivaticket. Info: Orchestra ICO Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Sito: orchestramagnagrecia.it.