Morto Davide Tizzano, presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo

Proprio mentre la fiamma olimpica brilla su Taranto, arriva la notizia di un grave lutto sui prossimi Giochi del Mediterraneo del 2026: la morte di Davide Tizzano, Presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo e già Presidente della Federazione Italiana Canottaggio.

(foto Aurelio Castellaneta)

In una nota il Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 “esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Davide Tizzano. Sono profondamente addolorato nell’apprendere la notizia – dichiara il Presidente Massimo Ferrarese – Davide Tizzano era un leader appassionato e una figura chiave per il movimento dei Giochi del Mediterraneo. A nome del Comitato Organizzatore di Taranto 2026, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Continueremo a portare avanti il suo lavoro con lo stesso spirito di collaborazione e passione che lui ci ha insegnato”. Il Comitato Organizzatore si stringe alla famiglia Tizzano e all’intera famiglia mediterranea che oggi perde una guida autorevole e un uomo che ha dedicato la propria vita allo sport”.

Lo ricorda anche la Federazione Italiana Canottaggio. “Con la sua straordinaria forza e tempra – si legge in un post sul profilo Facebook della federazione – che nel corso della sua carriera di atleta lo hanno portato

a vincere due Olimpiadi (oro a Seoul 1988 nel quattro di coppia e Atlanta 1996 nel doppio), a partecipare a due edizioni della Coppa America (1991 e 2007) e a vincere numerose sfide dirigenziali e organizzative, il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio ha lottato sino all’ultimo contro una brutta malattia. Il Consiglio Federale, commosso, unitamente al Segretario Generale, a tutti i dipendenti federali, allo staff tecnico e a tutti i collaboratori, si stringe attorno alla famiglia del Presidente e amico Davide in questo momento di grandissima tristezza e piange la perdita di una figura straordinaria che tanto ha contribuito alla crescita del Canottaggio italiano e dello sport nazionale e internazionale”.