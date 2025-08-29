Mimmo Cavallo chiude a Pulsano “Musica a Riva”

Il viaggio musicale di Musica a Riva giunge alla sua decima e ultima tappa con il concerto del cantautore pugliese Mimmo Cavallo. L’appuntamento è per giovedì 4 settembre 2025 nell’Oratorio Parrocchiale in via Sant’Egidio a Pulsano (Taranto).

Originario di Lizzano (Taranto), Mimmo Cavallo è cantautore e compositore di grande profondità poetica. Autore e interprete di album di successo come Siamo meridionali (1980), ha scritto canzoni per artisti del calibro di Mia Martini, Fiorella Mannoia, Zucchero, Ornella Vanoni, Gianni Morandi e Loredana Bertè. Il concerto ripercorrerà l’intero percorso musicale del cantautore, sia come interprete dei suoi brani più celebri sia come autore di canzoni per altri grandi artisti.

Aprirà il concerto il violinista Francesco Greco, accompagnato dal maestro di chitarra Fabio Petruzzi, con un’introduzione ricca di energia e suggestioni mediterranee.

La musica, specchio delle emozioni e delle culture che ci attraversano, guiderà il pubblico in un viaggio appassionante attraverso la carriera di Cavallo, restituita con intensità, sensibilità e freschezza.

L’evento, patrocinato dalla Regione Puglia e dal Comune di Pulsano (assessore alla Cultura Antonella Lippolis), rientra nella stagione Musica a Riva, diretta dal maestro Domenico Susca, e vede la collaborazione delle associazioni Gruppo Culturale Letterario, presieduto da Gian Carlo Lisi, e La ’Ngegna, diretta da Maria Guglielmetti.