Milo Manara e il Corsaro Nero, David Riondino al MarTA

Torna MArTA in Musica e domani, 29 settembre, lo fa accompagnando i visitatori lungo un viaggio per mare. Matineè tra musica e archeologia realizzata dal Museo archeologico nazionale di Taranto e l’Orchestra della Magna Grecia propone infatti, domenica mattina, “Milo Manara e il Corsaro nero”, un racconto ispirato al romanzo di Emilio Salgari con David Riondino (voce recitante), Fabio Battistelli (clarinetto solista) e l’ensemble della Magna Grecia diretta dal maestro Maurizio Lomartire.

Un viaggio a tappe come una ballata tra abbordaggi, battaglie e duelli, ma anche l’esplorazione delle sale XVIII e XIX del MArTA che raccontano dei grandi flussi commerciali e della circolazione monetale che riguardavano l’antica metropoli di Taranto. La letteratura incontra dunque la testimonianze delle civiltà antiche, attraverso interpreti di grande rilievo perché lo stesso Riondino, conosciuto dal grande pubblico per la sua imponente attività teatrale e televisiva, è innanzitutto un profondo conoscitore della musica, laureato in musicologia a Firenze, compositore e Premio Tenco nel 1992.

La Stagione “MArTA in MUSICA” è realizzata in collaborazione tra il Museo Archeologico Nazionale di Taranto e l’Orchestra della Magna Grecia. La curatela è dei Maestri Maurizio Lomartire e Pierfranco Semeraro. Il biglietto per assistere a “Milo Manara e il Corsaro Nero” di domenica 29 settembre nell’ambito di “MArTA in MUSICA. Le matinée domenicali” potrà essere acquistato qui: https://www.ticketsms.it/it/event/Milo-Manara-e-Il-Corsaro-Nero-MArTA-2024-09-29. Ore 10,45 ingresso per la visita guidata, ore 11,00 inizio visita guidata. Ore 11,30 ingresso per il concerto, ore 11,45 inizio concerto. Ingresso al MArTA da C.so Umberto. Costo del biglietto 10,00 euro comprensivo di visita e concerto.