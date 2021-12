“Miles gloriosus” di Plauto in scena al teatro Fusco di Taranto

Prosegue la stagione teatrale del Comune di Taranto con il patrocicnio del Teatro Pubblico Pugliese con un nuovo appuntamento con la prosa al Teatro Fusco con il classico di Plauto “Il miles gloriosus”, in scena il 9 dicembre alle 21:00 e il 10 dicembre alle 18:00.

L’adattamento di Marinella Anaclerio con protagonista Flavio Albanese porta in scena la grande farsa plautina mettendo sotto la lente d’ingrandimento i pregi e i difetti caratteriali degli abitanti della Efeso della commedia, in un lavoro di caratterizzazione assimilabile a quanto avviene nei grandi classici dello spaghetti western.





Un insieme di caratteri che a loro volta compie una recita in una stratificazione di personaggi e intenzioni, tutte utili al fine di ottenere un tornaconto personale: l’amico fidato, il servo fedele, il vicino premuroso, la fidanzata amorevole e così via. Così la strada diventa scena e il teatro da mezzo diventa fine e le parole di Giulietta si mescolano a quelle di Ofelia in un pot-pourri da serata d’onore. Ne risulta una gara tra attori consumati dove l’unico spettatore pagante in conclusione, viene imbrogliato, derubato e malmenato.

“Plauto, il teatro classico, le opere antiche sono tutti elementi che permettono di guardare alla storia antica della città, alle sue radici, senza rinunciare alla rivoluzione culturale in atto – commenta il direttore del Teatro Fusco Michelangelo Busco. Come capitale della Magna Grecia la propensione alla cultura e al teatro sono insite nel dna della Città, una propensione cui Taranto può di nuovo puntare: non più solo capitale della Magna Grecia, ma capitale di mare, dei festival e della cultura”.

Il costo dei biglietti è di 30 euro per la platea e 25 euro per la galleria, con i ridotti che passano rispettivamente a 25 euro per platea e 20 per la tribuna. Il biglietto ridotto verrà concesso esclusivamente ai giovani fino a 30 anni, alle persone di oltre 65 anni, ai dipendenti militari e civili dell’Esercito Italiano Puglia e delle Capitanerie di Porto – Puglia, Aeronautica/Marina Militare.

Gli studenti delle scuole avranno diritto ad abbonamento o biglietto ridotto esclusivamente per il Turno B. Il botteghino del Teatro Fusco sarà aperto dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19. Per info contattare il Teatro Fusco al numero 099. 9949349 e consultare i siti: amministrazione@teatrocomunalefusco.it, www.teatropubblicopugliese.it/taranto, tpp@teatropubblicopugliese.it