Michele Riondino al Fusco di Taranto con ART

È Taranto a ospitare il debutto del nuovo spettacolo ART di Yasmina Reza, diretto e interpretato da Michele Riondino, che torna in scena nella sua città. Sono in programma tre repliche al Fusco, nell’ambito della stagione del Comune Taranto, realizzata in collaborazione con Puglia Culture: martedì 6 gennaio 2026 alle ore 18.00, mercoledì 7 gennaio alle ore 21.00 e giovedì 8 gennaio alle ore 18.00.

Questo debutto apre per Riondino una tournée in Puglia articolata in più tappe e ospitata nei principali teatri della regione. Il progetto rientra nella programmazione teatrale promossa in collaborazione con Puglia Culture. Dopo Taranto, lo spettacolo sarà in scena al Teatro Curci di Barletta con le seguenti repliche: venerdì 9 gennaio e sabato 10 gennaio 2026 alle ore 20.30, e domenica 11 gennaio 2026 alle ore 18.30. La tournée proseguirà al Teatro Piccinni di Bari, dove lo spettacolo andrà in scena mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio alle ore 19.30, sabato 17 gennaio alle ore 20.00 e domenica 18 gennaio alle ore 18.00. Ultima tappa a San Severo, lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 21.00, presso il Teatro Comunale Giuseppe Verdi, nell’ambito della Stagione Teatrale 2025/26.