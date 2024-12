‘Mesagne squadra forte ed esperta’. Coach Leale presenta la gara di stasera al Palafiom (18.00)

‘Incontriamo una squadra forte ed esperta, così come è esperto il suo coach. E’ un roster costruito per vincere il campionato: per citare alcuni penso a Gigli, Brunetti, Pazzarelli, Potì, Liace… e non solo”.







Nicola Leale, allenatore della Santa Rita Basket Taranto, stasera al Palafiom con il suo gruppo è impegnato nell’ottava giornata di andata della Divisione Regionale 1 di pallacanestro: palla a due ore 18 – ingresso gratuito. I tarantini ricevono, come ricorda il coach, una delle squadre più attrezzate del girone B, la Mens Sana Mesagne.



“È una squadra profonda e di talento. Ci stiamo preparando, come tutte le settimane, per giocarci le nostre carte. Sarà una partita interessante e daremo come sempre il massimo. Il percorso di crescita collettiva del gruppo, come già detto altre volte – sottolinea Leale – passa dalla crescita individuale dei più giovani e queste partite sono fondamentali anche per questo scopo’.

Oggi 30 novembre, quindi, appuntamento al Palafiom per tutti gli appassionati e i tifosi tarantini di pallacanestro. Palla a due ore 18, ingresso libero.