Mediterraneo, stasera confronto aperto a Palazzo di Città
Si chiude stasera la sessione di dibattiti organizzati dall’associazione La Città che Vogliamo. L’appuntamento è a Taranto, nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, alle 18.00. Tema: la Mediterraneità. Confronto tra:
Leoluca ORLANDO (europarlamentare, già Sindaco di Palermo), Marco TARQUINIO . (europarlamentare già Direttore di Avvenire) Ciro MINIERO (arcivescovo di Taranto), Sebastiano LEO (assessore regionale Puglia all’Università), Piero BITETTI (sindaco di Taranto), Gennaro GUIDETTI (operatore Umanitario a GAZA). Modera Angelo Di LEO.