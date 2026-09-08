Mediterraneo Open Water, torna a Taranto il nuoto in acque libere

Campioni nazionali e internazionali, tutela del mare, inclusione, valorizzazione del territorio, promozione dei beni culturali. L’edizione 2026 di Mediterraneo Open Water si presenta ricca di novità che renderanno ancora più avvincente una competizione diventata una “classica” di settembre per gli appassionati di nuoto in acque libere. La manifestazione si svolgerà i prossimi 11, 12, e 13 settembre ed è organizzata dalla società sportiva Mediterraneo Sport Taranto. La competizione è inserita nel Grand Prix Italia 2026 della FIN (Federazione Italiana Nuoto), rientra nei Grandi Eventi Sportivi della Regione Puglia, si avvale del patrocinio del Comune di Taranto e di Opes Italia. L’evento è stato presentato durante la “Sea Experience” a bordo dei catamarani di Jonian Dolphin Conservation. All’incontro sono intervenuti: il sindaco di Taranto Piero Bitetti; l’on. Dario Iaia; il consigliere provinciale Giovanni Azzaro; il presidente di Mediterraneo Open Water Massimo Donadei; Antonello Cassalia, amministratore Impresa Cassalia; Stella Falzone, direttrice Museo MarTA; Angelo Raguso, sovrintendente della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subaqueo; Eliana Boccuni, direttore tecnico Mediterraneo Open Water.

LA LOCATION – Dopo aver portato la gara nel cuore di Taranto, tra il Castello Aragonese, il Canale Navigabile e la città vecchia, Mediterraneo Open Water cambia location. Quest’anno la competizione si sposta sulla litoranea ionica, tra incantevoli baie e mare cristallino. Il quartier generale della gara sarà il Mon Reve Ecogreen Resort. “Vogliamo accendere i riflettori su una porzione altrettanto importante del nostro territorio – spiega Massimo Donadei, presidente del Comitato organizzatore della manifestazione – nel 2019 siamo stati i primi a credere nella bellezza mozzafiato di Taranto e a portare il nuoto in acque libere in un ambito fino a quel momento inesplorato. Abbiamo fatto diventare consuetudine qualcosa che non lo era; una filosofia ora condivisa da tanti e che abbiamo visto replicata anche nei Giochi del Mediterraneo, conclusi con successo. Complice la quasi concomitanza dei Giochi con il periodo della nostra gara, il nostro sguardo si è posato su uno degli scorci più belli del litorale ionico. I nuotatori che partecipano a Mediterraneo Open Water, per oltre il 50% non sono tarantini, per questo abbiamo pensato che fosse giusto far conoscere loro un altro pezzo di Taranto e del suo splendido mare. A Mon Reve abbiamo incontrato grande professionalità, disponibilità, collaborazione e una struttura capace di soddisfare a 360 gradi le nostre esigenze e, soprattutto, quelle degli atleti”.

GLI ATLETI – Anche l’edizione 2026 di Mediterraneo Open Water ribadisce la dimensione nazionale e la vocazione di attrarre campioni internazionali. Confermata la collaborazione con il tecnico Fabrizio Antonelli che, conclusa l’esperienza federale con la FIN nel settore open water, intraprenderà una nuova avventura professionale in Cina, con un ruolo apicale nell’ambito di un programma di alto livello nelle acque libere. Antonelli sarà a Taranto nei giorni di gara. Ma non sarà solo. Iniziando dagli atleti di casa, gradito ritorno per il barese Luca De Tullio, fresco dell’oro conquistato negli 800 stile libero, proprio a Taranto durante i Giochi del Mediterraneo. Ci saranno poi Dario Verani; Ivan Giovannoni; Andrea Filadelli; Giulia Berton; Noemi Cesarano (doppietta oro 800/1500 ai Giochi del Mediterraneo); Antonietta Cesarano. Tra gli stranieri la francese Caroline Jouisse; l’olandese Marcel Schuten; gli ungheresi Hunor Kovacs e Marton Huszti; il messicano Paulo Strelkhe Delgado.

LE GARE – Le gare si svolgeranno nella Baia di San Francesco, nel mare cristallino di Taranto, su due distanze: miglio marino e 3000 metri. “La partenza avverrà dinanzi alla spiaggia del Mon Reve Ecogreen Resort – spiega Eliana Boccuni, direttore tecnico di Mediterraneo Open Water – il campo gara avrà forma triangolare. Alle 9.30 di sabato 12 settembre è previsto il briefing tecnico per la distanza del miglio marino (1850 metri); alle 9.45 la partenza degli agonisti; alle 10 degli atleti Master; alle 11.30 via alla gara open, aperta ai non tesserati Fin. Nel pomeriggio, alle 16.30, spazio ai più piccoli con un circuito di 450 metri. Il 13 settembre, ultima parte del programma, con i 3000 metri, start alle 9.45”. A tutti gli atleti iscritti verrà consegnato un ricco pacco gara con telo mare e cuffia firmati Speedo; prodotti di profumeria Amati Beauty Collection, coupon merchandising Graphilandia e ticket gratuito per i pasta party in programma nelle giornate di gare. 11, 12 e 13 settembre, durante l’evento inaugurale e le competizioni, l’ingresso al Mon Reve Ecogreen Resort è gratuito e aperto a tutti. Inoltre, la struttura è dotata di ampio parcheggio gratuito per atleti, accompagnatori e spettatori.

SERATA INAUGURALE – L’apertura ufficiale di Mediterraneo Open Water 2026 avverrà venerdì 11 settembre, alle 18.30, con una serata che vedrà protagonisti i campioni che si daranno battaglia in mare. La serata (ingresso gratuito) è aperta alla cittadinanza, sarà condotta dalla speaker e cantante Anna Abatemattei, al secolo Anèt, e dal giornalista Michele Tursi. Previsti anche momenti di intrattenimento musicale. Sabato sera, al termine delle gare e delle premiazioni, dj set con musica e animazione in riva al mare.

PARTNER E SPONSOR – Regione Puglia, Federazione Italiana Nuoto, Opes, Puglia 2026 Regione Europea dello Sport. Main sponsor: ITS Academy Mobilità e Impresa Cassalia. Sponsor: Bcc San Marzano, Amati Beauty Collection. Partner tecnico, Speedo. Altri partner: Graphilandia, Radio Cittadella, Centro di Medicina dello Sport, Jonian Dolphin Conservation, Mon Reve Ecogreen Resort, Corsia4, Lome Super Fruit, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Cantina Vetrere, David Group Rent. Patrocini: Comune di Taranto, Comitato regionale Coni, Federazione Italiana Triathlon, Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, Comitato Paralimpico Regione Puglia, Comando Interregionale Marittimo Sud Marina Militare, Capitaneria di Porto-Guardia Costiera; Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subaqueo, Cdo Sport. Collaborazioni: Museo Archeologico MarTA, Gruppo Ufficiali di Gara FIN, FIN Salvamento, Lido Silvana Local Sup, Asd Salty Skin Taranto, Swim il Salento, CNR Irbim Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine, Associazione B&B Taranto Terra di Sparta, Diabete Italia, associazione culturale ets Taranto per San Pio, Aut Aut Aut, Confagrcoltura.