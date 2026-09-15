Mediterraneo Open Water, numeri record e spazio a prevenzione e ricerca

Va in archivio con numeri record la sesta edizione di Mediterraneo Open Water, competizione di nuoto in acque libere di primissimo piano nel calendario natatorio pugliese e nazionale. Dall’11 al 13 settembre il Mon Reve Ecogreen Resort, ha accolto campioni internazionali, nuotatori provenienti da tutta Italia, spettatori e visitatori. Tre giornate intense, iniziate con la serata inaugurale di venerdì e culminate con le gare disputate sabato 12 e domenica 13 settembre nelle acque cristalline del litorale ionico.





UN EVENTO CHE SI RINNOVA – Il mare di Taranto è stato protagonista della manifestazione, organizzata dalla ssd Mediterraneo Sport Taranto, tappa del Grand Prix Italia 2026 della Fin (Federazione Italiana Nuoto), inserita nei Grandi eventi sportivi della Regione Puglia e che si avvale del patrocinio del Comune di Taranto e di Opes Italia. “Siamo particolarmente felice di questa edizione – commenta Massimo Donadei, responsabile del comitato organizzatore – perchè ci siamo misurati con una nuova location, il Mon Reve, che non solo ci ha accolto con grande attenzione e professionalità, ma ha incontrato il gradimento di atleti, pubblico e visitatori. Sono stati tre giorni di sport di altissimo livello tecnico e agonistico, ma anche di promozione del territorio, tutela e valorizzazione del mare, inclusione. Mediterraneo Open Water è un evento cui guardano con attenzione anche realtà estere, una manifestazione che si rinnova, mantenendo sempre ben riconoscibili identità e carattere grazie a una estesa rete di collaborazioni e partnership e ad una macchina organizzativa efficiente e collaudata”. Ruggiero Messina, delegato regionale della Fin Puglia per il nuoto di fondo, conferma l’importanza della manifestazione. “Taranto è una location virtuosa – afferma – una competizione con un numero di iscritti tra i più alti a livello nazionale che gode di una naturale bellezza paesaggistica che ben si sposa con la filosofia del nuoto in acque libere e l’edizione 2026 ne è la conferma”.



GRANDI CAMPIONI – Anche quest’anno Fabrizio Antonelli, uno di più quotati tecnici di nuoto di fondo italiani che si appresta ad iniziare un nuovo ed entusiasmante impegno professionale in Cina, ha offerto il suo prezioso contributo di esperienza e passione a Mediterraneo Open Water. Tanti i campioni che si sono sfidati in mare sulla distanza del miglio marino (1850 metri) e dei tre chilometri, gare vinte entrambe da Dario Verani del Gruppo Sportivo Esercito. Con lui sul podio della tre chilometri sono saliti il messicano Paulo Delgado e il barese Luca De Tullio (Gruppo Sportivo Fiamme Oro). Tra le donne l’ha spuntata la francese Caroline Jouisse (Club de nogent natation 94) seguita da Noemi Cesarano e Giulia Berton, entrambe del team Marina Militare. Nel miglio marino Verani ha preceduto Paulo Delgado e Andrea Filadelli (Marina Militare); tra le donne ha avuto la meglio Noemi Cesarano (Marina Militare) su Caroline Jouisse e Antonietta Cesarano (Fiamme Oro). Tra i master Paolo Agrusti (Otrè Ssd Noci) e Laura Palasciano (Flaminio Sporting Club) si sono saliti sul gradino più alto del podio su entrambe le distanze. “Conservo belle sensazioni e belle emozioni di questa esperienza a Taranto – dichiara Dario Verani – i nuotatori di fondo amano gareggiare in acque così pulite e limpide. Questo è il modo giusto per iniziare la nuova stagione che si annuncia ricca di impegni importanti a partire dalla prossima tappa di Coppa Europa in Croazia tra due settimane e, a seguire, Barcellona”.



RICERCA E PREVENZIONE – Durante la due giorni di gare il Mon Reve Ecogreen Resort ha ospitato iniziative di ricerca scientifica e di prevenzione sanitaria. I ricercatori del CNR Irbim Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine di Taranto, hanno raccolto e censito il dna di organismi marini lungo il percorso delle gare, mediante piccoli campionatori allacciati su alcuni nuotatori che hanno volontariamente aderito all’iniziativa. Diabete Italia Puglia ha effettuato test gratuiti della glicemia ad atleti e visitatori. “C’è stata una grande partecipazione – conferma Monica Priore, vicepresidente nazionale di Diabete Italia – anche da parte di nuotatori di altissimo livello, a conferma della necessità di intensificare le iniziative di prevenzione”.



PARTNER E SPONSOR – Regione Puglia, Federazione Italiana Nuoto, Opes, Puglia 2026 Regione Europea dello Sport. Main sponsor: ITS Academy Mobilità e Impresa Cassalia. Sponsor: Bcc San Marzano, Amati Beauty Collection. Partner tecnico, Speedo. Altri partner: Graphilandia, Radio Cittadella, Centro di Medicina dello Sport, Jonian Dolphin Conservation, Mon Reve Ecogreen Resort, Corsia4, Lome Super Fruit, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Cantina Vetrere, David Group Rent. Patrocini: Comune di Taranto, Comitato regionale Coni, Federazione Italiana Triathlon, Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, Comitato Paralimpico Regione Puglia, Comando Interregionale Marittimo Sud Marina Militare, Capitaneria di Porto-Guardia Costiera; Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subaqueo, Cdo Sport. Collaborazioni: Museo Archeologico MarTA, Gruppo Ufficiali di Gara FIN, FIN Salvamento, Lido Silvana Local Sup, Asd Salty Skin Taranto, Swim il Salento, CNR Irbim Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine, Associazione B&B Taranto Terra di Sparta, Diabete Italia, associazione culturale ets Taranto per San Pio, Aut Aut Aut, Confagricoltura.