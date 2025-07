Mediterraneo Open Water, il nuoto in acque libere torna a Taranto

Tante novità per Mediterraneo Open Water che quest’anno giunge alla quinta edizione e celebra il ventennale della Ssd Mediterraneo Sport Taranto che organizza l’evento. Questa mattina, a Palazzo di città, la presentazione della gara di nuoto in acque libere che si svolgerà a Taranto i prossimi 13 e 14 settembre. Mediterraneo Open Water 2025 è una tappa del Grand Prix Nuoto di Fondo della FIN (Federazione Italiana Nuoto), è un grande evento sportivo dell’assessorato allo Sport della Regione Puglia, con il patrocinio del Comune di Taranto e la collaborazione del Comando Interregionale Marittimo Sud della Marina Militare.

Sarà un fine settimana di sport ad altissimo livello, con la partecipazione degli specialisti nazionali ed internazionali del nuoto di fondo. Ma sarà anche una manifestazione aperta a tutti grazie all’impegno di Opes sempre vicina a Mediterraneo Open Water attraverso la promozione del nuoto amatoriale e per tutti. Sarà, inoltre, un evento che tutela e valorizza l’ecosistema marino, promuove il territorio, sostiene attivamente l’inclusione e il benessere delle persone. In apertura gli organizzatori hanno rivolto un pensiero ai familiari della vittima del naufragio e dei tre dispersi nel Golfo di Taranto, un episodio che ha scosso profondamente l’intera comunità tarantina. Il sindaco Piero Bitetti, per urgenti impegni istituzionali legati alla vicenda dell’ex Ilva, non è intervenuto alla presentazione ma ha inviato un messaggio di saluto.



Il programma di gare inizierà sabato mattina, 13 settembre, dal Castello Aragonese, con la distanza del miglio marino (1850 mt) riservata ad agonisti e master. Questa competizione rientra nel circuito nazionale Fin “Gran Prix Open Water 2025” che comprende complessivamente venti tappe. Sempre in mattinata si svolgerà il miglio marino aperto a tutti e promosso da Opes Italia. “Nel pomeriggio – ha spiegato Eliana Boccuni, responsabile area tecnica della manifestazione – nella suggestiva cornice della Lega Navale di Taranto avranno luogo la gara kids per i più piccoli (450 mt) e la Knockout Sprint, novità assoluta per il 2025, una gara a eliminazione in tre manches sulle distanze di 1200, 800 e 400 metri. Ultima gara è in programma domenica mattina: la 3 chilometri anch’essa compresa nel Gran Prix Fin”.



Per il secondo anno consecutivo la competizione si avvarrà della presenza di Fabrizio Antonelli, tecnico federale Fin, preparatore di grandi campioni. E numerosi saranno i campioni che si tufferanno nel mare di Taranto: Ana Marcela Cuhna, campionessa olimpica Tokyo 2020 (già presente lo scorso anno), Barbara Pozzobon, Campionessa mondiale ed europea, Marcel Schouten, olimpico a Parigi 2024, Dario Verani, campione mondiale 25 km nel 2022, Kristof Rasovsky, campione olimpico a Parigi 2024, Caroline Jouisse, campionessa europea 2022 sui 25 km.

Uno dei punti di forza di Mediterraneo Open Water è la location. Le gare si svolgeranno lungo il Canale Navigabile, con spettacolari passaggi sotto il Ponte Girevole, costeggiando il Castello Aragonese. Altrettanto mozzafiato il panorama offerto dalla Lega Navale sezione di Taranto, adagiata sul Lungomare. “Uno scenario straordinario dove sport, storia e cultura si fondono – ha evidenziato Massimo Donadei dg del Comitato organizzatore – lo scorso anno abbiamo avuto 350 iscritti, il 60% dei quali provenienti da fuori regione, tutti sono rimasti colpiti dalla bellezza di Taranto e del suo mare. Tra le novità di questa edizione c’è sicuramente l’allestimento del Villaggio del Mediterraneo su Corso Due Mari, uno spazio vivo e attivo con stand per enti, associazioni, aziende partner con spazi per food e beverage”. Sempre su corso due Mari troverà spazio il Villaggio della Salute e del Benessere grazie alle collaborazioni con Asl, progetto Calliope, Centro di Medicina dello Sport, Farmacie Alioth, associazione Diabete Italia.



“Manifestazioni di caratura nazionale e internazionale come Mediterraneo Open Water, generano turismo sportivo e sono un modo per fare impresa in un territorio spesso avaro di occasioni – ha ricordato Antonello Cassalia, amministratore unico della Mediterraneo – da cinque anni organizziamo questo evento in acque libere per raccontare e valorizzare il nostro territorio. Con i nostri 20 anni di attività in ambito sportivo e i 50 anni nel settore delle costruzioni, siamo certamente una delle realtà imprenditoriali più longeve di Taranto”. All’incontro sono intervenuti: Vincenzo Di Gregorio, consigliere regionale; Mattia Giorno, consigliere del Presidente Emiliano; Angelo Giliberti, presidente Coni Puglia; Luca Balasco, Sport e Salute Puglia, Carlo Molfetta, dg Giochi del Mediterraneo Taranto, Ruggiero Messina, Fin Puglia settore nuoto di fondo; Vito Mannara, direttore sportivo Lega Navale; Angelo Vozza, presidente Panathlon Club Taranto Principato. In chiusura Ester Annunziata di Swim Salento ha presentato “Swim around San Pietro”, nuotata non agonistica intorno all’Isola di San Pietro in programma domenica 13 luglio.

Patrocini, collaborazioni, sponsor: Regione Puglia, Puglia Regione Europea dello Sport 2026, Comune di Taranto, Fondazione Taranto 25, Aces Europe, Aces Italia, Provincia di Taranto, Comando Interregionale Marittimo Sud MM, Lega Navale Taranto, Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Coni Puglia, Sport e Salute Puglia, Finp, Inail, Cip Puglia.

Asl Taranto, Prevenzione Puglia, Calliope, Jonian Dolphion Conservation, Centro di medicina dello sport, Museo Marta, Irsa Cnr, Marevivo, Confagricoltura, Aut Aut Aut, Dipartimento Universitario Jonico, Associazione B&B Terra di Sparta, Fin Gruppo ufficiali di gara, Fin Salvamento, circolo velico Azimuth, Icron.

BCC San marzano di San Giuseppe, Farmacie Alioth, Puma Project, Centro commerciale Porte dello Jonio, Santacesaria Engineering, Generali Taranto Magna Grecia, Amati Beauty Collection, Star Suite, Swimbiz, Graphilandia, Speedo, Radio Cittadella, Ti Spillo, Franky experience, Bit Mobility.