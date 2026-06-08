Appuntamenti, Cooltura, Eventi, Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Sport
Mediterraneo, la Fondazione fa il punto prima dei Giochi
Meno di 80 giorni separano Taranto dai XX Giochi del Mediterraneo.
La Fondazione del Mediterraneo per lo Sport incontrerà di nuovo la comunità per confrontarsi su ciò che accadrà dal 21 agosto al 3 settembre prossimi, con il contributo dei responsabili delle principali aree del comitato organizzatore dell’evento.
L’appuntamento è per domani 9 giugno alle 18, nella galleria meridionale del Castello Aragonese.
Si parlerà di infrastrutture, logistica, servizi, accoglienza, volontariato, marketing territoriale e relazioni internazionali.
Ecco il programma della giornata che sarà moderata da Maurizio Lasalvia e Andrea Masciandaro, componenti del CdA della Fondazione del Mediterraneo per lo Sport:
- SALUTI ISTITUZIONALI
- Piero Bitetti (sindaco di Taranto)
- Andrea Petroni (comandante del Comando Marittimo Sud – Marina Militare)
- Sandro Esposito (vicepresidente Comitato Organizzatore XX Giochi del Mediterraneo e coordinatore Tavolo Turismo Comune di Taranto)
- APERTURA LAVORI – DENTRO LA MACCHINAORGANIZZATIVA
- Carlo Molfetta (direttore generale Comitato Organizzatore XX Giochi del Mediterraneo)
- COSTRUIRE I GIOCHI
- Vincenzo Maria Genovese (direttore Planning & Operations)
- Roberto Outeiriño Uceda (direttore Area Games Services)
- Andrea Roberti (responsabile Project Management)
- ACCOGLIERE IL MEDITERRANEO
- Kelum Asanka Perera (direttore Relazioni Internazionali)
- Daniela De Rosa (co-direttrice Protocollo)
- Ioannis Stavropoulos (direttore Area Trasporti)
- Panagiotis Tzeravinis (direttore Area Volontari)
- DALLO SPORT AL RACCONTO DEL TERRITORIO
- Giuseppe Di Palo (direttore Area Sport Competition)
- Riccardo Montefusco (direttore Area Marketing e Comunicazione)